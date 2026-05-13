„Litoralul pentru toți” și alte oferte fac accesibilă cazarea, la început de sezon estival

De la jumătatea lunii mai până la finalul lunii iunie, prețurile cazărilor pe litoralul românesc sunt foarte reduse, atât prin programul „Litoralul pentru toți”, lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), cât și prin alte oferte lansate de hoteluri sau de agențiile de turism. Anul acesta, FPTR a anunțat prețuri pornind de la 42 de lei de persoană, pentru o noapte de cazare, fără mese incluse, dar aceste tarife sunt doar orientative. Unii hotelieri care se vor înscrie în acest program ar putea practica prețuri mai mici, dacă vor considera că pot atrage astfel un număr mare de turiști. „Litoralul pentru toți” s-a lansat, cu 23 de ani în urmă, ca un program social, dar s-a adaptat, în ultimii ani, la cerințele pieței. Turiștii pot accesa lista hotelurilor care se înscriu în acest program și pot consulta ofertele, pe site-ul FPTR, sau pot apela la agențiile de turism, pentru a cere cea mai bună ofertă. Cu aceste programe de reduceri de preț și ofertele din această perioadă de extrasezon și început de sezon estival, cazarea în stațiunile de la malul mării este mai ieftină decât în Bulgaria, Grecia sau Turcia.

„Litoralul pentru toți” continuă o tradiție a programului lansat inițial ca unul social, dar pretențiile turiștilor români s-au schimbat, în ultimii ani, la fel și regulile pieței, astfel încât programul s-a transformat într-o lansare de oferte competitive pe această piață a turismului, prin reduceri semnificative ale tarifelor la începutul verii și la finalul sezonului. Reprezentanții FPTR au explicat, pentru Jurnalul, că prețurile anunțate în acest an sunt doar orientative, rezultând din analiza ofertelor făcute de unii hotelieri, dar în perioada următoare pot să apară unele chiar sub prețul minim de 42 de lei de persoană, pentru o noapte de cazare la Eforie Nord.

Programul a ajuns, în această primăvară, la ediția cu numărul 48 și este susținut integral de operatorii economici de pe Litoral, prin ofertele pe care le afișează după ce se înscriu în program, dar sunt și hoteluri care nu apar pe listă, dar care fac, la rândul lor, oferte foarte convenabile, de extrasezon și de început de sezon estival, cu alte tipuri de discount. De asemenea, sunt și oferte „last minute” ale unor agenții de turism, cu reduceri foarte mari, ajungând până la jumătate din prețul practicat perioada vârfului de sezon, din iulie și august.

Hotelierii și agențiile de turism le recomandă celor care vor să beneficieze de aceste reduceri de la începutul verii să consulte toate ofertele, pentru a le putea compara în cunoștință de cauză, inclusiv cu cele din destinațiile externe, în special din Bulgaria, Grecia și Turcia, pentru că tarifele din România sunt mult mai mici, la același tip de cazare, cu aceleași servicii oferite, mai ales în extrasezon sau la începutul perioadei sezonului estival.

Nicolae Bucovală, prim-vicepreședinte FPTR, a explicat, pentru Jurnalul, că unii hotelieri ar putea lansa, în perioada următoare, oferte cu prețuri sub 42 de lei de persoană pentru o noapte de cazare, iar informațiile despre hotelurile care intră în programul „Litoralul pentru toți” se pot consulta zilnic, începând cu data lansării oficiale, când hotelurile încep să se înscrie în acest program. Nicolae Istrate, vicepreședinte FPTR, a explicat, de asemenea, că ofertele sunt, în mare măsură, similare cu cele lansate de hoteluri în perioadele când se urmărește atragerea unui număr mai mare de turiști, astfel încât programul nu are o perioadă strict limitată, ci se poate prelungi până spre vârful de sezon.

Cele mai ieftine hoteluri

Programul „Litoralul pentru toți” pornește, deocamdată, cu tarife de la 42 lei/persoană/noapte, fără mese, la Eforie Nord, unde tariful cu mic dejun inclus este 90 de lei, iar varianta cu servicii all inclusive cea mai ieftină pornește de la 253 de lei. La Neptun-Olimp, tarifele pornesc de la 48 de lei, fără mese incluse, 121 de lei cazare cu mic dejun și 256 de lei cazare cu all inclusive. La Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 de lei cazare cu all inclusive.

În stațiunea Mamaia, tarifele pornesc de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cazare cu mic dejun și 275 de lei cazare cu all inclusive, iar la Jupiter, tarifele pornesc de la 71 de lei pentru cazare fără masă, 157 de lei cazare cu demipensiune și 223 de lei cazare cu all inclusive. În stațiunea Venus, tarifele pornesc de la 83 de lei pentru cazare fără masă, 121 de lei cazare mic dejun și 256 de lei cazare cu all inclusive, iar în Saturn, tarifele pornesc de la 88 de lei pentru cazare fără masă și 286 de lei cazare cu all inclusive.

În Costinești, cel mai mic preț este de 94 de lei pentru cazare fără masă și 291 de lei cazare cu all inclusive, puțin mai scump fiind la Năvodari (Mamaia Nord), unde tarifele pornesc de la 122 de lei pentru cazare fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun și 318 lei cazare cu all inclusive.

„Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, ceea ce reconfirmă efortul operatorilor economici de pe Litoral de a menține programul «Litoralul pentru toți» la un nivel accesibil pentru turiști. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele până la unități de cazare de 5 stele, ceea ce confirmă că «Litoralul pentru toți» a devenit un program matur, consolidat în timp și susținut de tot mai mulți operatori economici de pe Litoral”, a transmis federația patronală care estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare.

Programul a fost conceput pentru familii care au copii, tineri cu venituri limitate, pensionari sau turiști care preferă liniștea extrasezonului, precum și pentru cei care caută minivacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, cu pachete ce pot include, în funcție de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilități suplimentare.

FPTR recomandă rezervarea din timp, având în vedere că locurile sunt limitate, iar interesul crescut din primele zile arată că această ediție are toate premisele pentru a deveni una dintre cele mai dinamice din ultimii ani.

Scăderi semnificative ale înnoptărilor

Anul acesta, prin programul susținut de FPTR și prin celelalte oferte lansate de hotelieri și de agențiile de turism se încearcă atragerea unui număr cât mai mare de români în stațiunile de la malul mării, după ce voucherele de vacanță au fost reduse de guvern, provocând scăderi semnificative în vânzările hotelurilor și ale agențiilor.

Aceste scăderi au fost analizate de agenția Bibi Touroperator, care a anunțat că dinamica sosirilor și înnoptărilor turiștilor români în luna martie, în ultimii trei ani, arată un regres major. „Dacă în martie 2024 sosirile turiștilor români înregistrau o creștere de +3%, în martie 2026 se observă o scădere de -8,2%. Raportat la evoluția pozitivă din 2024, rezultă o diferență istorică negativă de -11,2%, Scăderea este și mai pronunțată în cazul înnoptărilor. În martie 2026, numărul înnoptărilor turiștilor români este mai mic cu -15,1% comparativ cu martie 2024”, a anunțat agenția de turism, analizând datele oficiale ale Institutului Național de Statistică.

Scăderile au început să se înregistreze din momentul în care Guvernul Bolojan a redus suma alocată pentru voucherele de vacanță, a condiționat consumarea acestor vouchere de coplata cu o sumă similară, din partea fiecărui beneficiar, dar a și redus drastic numărul beneficiarilor, aplicând un plafon salarial de 6.000 de lei, până la care se pot acorda aceste bonusuri care au fost lansate de Guvernul PSD din 2017 cu scopul principal de a genera o creștere a sectorului Turism, astfel încât să aducă mai mulți bani la bugetul statului.

Atât hotelierii, cât și agențiile de turism au recunoscut ajutorul real al acestor vouchere pentru tot sectorul Turism din România, dar Guvernul Bolojan înțelege altfel economia.

Agențiile de turism propun revitalizarea voucherelor de vacanță

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a solicitat încă o dată guvernului să mențină, să indexeze și să extindă programul național de acordare a voucherelor de vacanță pe care le consideră „unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern și de fiscalizare a veniturilor din industria ospitalității”, după ce s-a putut analiza evoluția, de la un an la altul, a creșterilor generate de voucherele de vacanță, pentru turism și industriile conexe – care împreună reprezintă circa 16% din Produsul Intern Brut (PIB).

O victorie recentă a negocierilor reprezentanților acestui sector economic cu executivul a fost eliminarea obligației de coplată de 800 de lei pentru fiecare beneficiar al unui astfel de voucher cu valoarea plafonată la 800 de lei impozabil (circa 620 de lei net). Câștigul principal este eliminarea acestei obligații, dar s-a aplicat o nouă plafonare a nivelului de salarizare până la care se vor acorda aceste vouchere – de 6.000 de lei.

S-a eliminat și declarația pe proprie răspundere, care „frâna”, conform ANAT, aproximativ 15% din totalul beneficiarilor. Partea și mai puțin benefică pentru Turism este reducerea la jumătate a valorii voucherului de vacanță, față de 2024 și anii anteriori.

„ANAT consideră că reducerea valorii voucherelor afectează capacitatea de cumpărare a românilor și implicit circulația turistică internă, într-un context economic marcat de inflație și de creșterea costurilor în industria turistică. În acest sens, asociația solicită ajustarea valorii voucherelor în raport cu inflația și asigurarea predictibilității acestui mecanism de sprijin”, a transmis ANAT, subliniind că voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru Litoral, stațiuni montane, balneare și city-break-uri în România și au contribuit atât la creșterea gradului de ocupare, cât și la fiscalizarea veniturilor din turism.

„Studiile din industrie arată că aproximativ 90% din veniturile generate prin vouchere sunt fiscalizate, reducând semnificativ economia informală”, a explicat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Ce înseamnă voucherele de vacanță pentru economia României

Conform studiului privind Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România, realizat recent de Academia de Studii Economice (ASE), eliminarea voucherelor de vacanță ar duce la o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul național, pierderea a 17.000 de locuri de muncă, o reducere semnificativă a consumului intern, în special în extrasezon și o accentuare a disparităților regionale, în special în zonele dependente de turism intern.

Studiul realizat de ASE mai arată că fiecare milion de lei alocat pentru vouchere susține peste 1.670 de locuri de muncă, direct și indirect, iar eliminarea lor ar duce la pierderea a circa 9.100 de locuri de muncă doar în sectoarele HoReCa, transport și agrement local.

ANAT susține extinderea facilităților privind voucherele de vacanță și către angajații din mediul privat. O inițiativă legislativă discutată în Parlament și adoptată tacit în Senat în 2023 a propus acordarea voucherelor și pentru salariații din sectorul privat, pentru perioada 2024-2026. Proiectul prevedea acordarea unor vouchere în valoare de 1.450 de lei anual; finanțarea acestora din impozitul pe venit datorat statului, nu direct de către angajator, precum și extinderea beneficiului pentru toți angajații cu contract individual de muncă din mediul privat.

„Este necesară și vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanță pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanță au reprezentat, în ultimii ani, principalul și practic singurul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea turismului «la alb», contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni și alte structuri similare. În același timp, acest sistem a avut și un important rol social. Foarte mulți angajați cu venituri mici au reușit, datorită voucherelor de vacanță, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulți ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susține locurile de muncă și oferă românilor acces la vacanțe în propria țară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanță trebuie menținute, dezvoltate și extinse inclusiv către mediul privat”, a explicat și Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat este opțională și este suportată, de regulă, de către angajator, conform legislației în vigoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹