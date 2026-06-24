Lovitură pentru turiști: Japonia majorează excesiv taxele de viză

Noile tarife intră în vigoare de la 1 iulie 2026 și implică o creștere de până la cinci ori față de nivelul actual.

Noile tarife pentru vize

Taxe de 5 ori mai mari pla vizele turistice

Potrivit autorităților japoneze, taxa pentru o viză cu o singură intrare va crește de la 3.000 de yeni (aproximativ 18,69 dolari) la 15.000 de yeni. În cazul vizelor cu intrări multiple, costul va urca de la 6.000 la 30.000 de yeni.

Decizia marchează prima revizuire majoră a taxelor de viză din 1978 încoace.

Ministrul de externe Toshimitsu Motegi a declarat că ajustarea tarifelor are ca scop reflectarea inflației și a fluctuațiilor cursului de schimb.

Oficialul a precizat, totodată, că autoritățile nu se așteaptă la un impact imediat asupra turismului de intrare.

Taxe mai mari și pentru rezidență

În luna mai 2026, Camera Superioară a Parlamentului japonez a aprobat un proiect de lege care majorează și alte taxe legate de statutul străinilor.

Astfel, taxa pentru obținerea rezidenței permanente ar putea ajunge la 300.000 de yeni, de 30 de ori mai mult decât plafonul actual. De asemenea, schimbarea sau prelungirea statutului de ședere ar puteasă coste până la 100.000 de yeni, față de 10.000 în prezent.

Care sunt motivele creșterii taxelor

Este prima majorare de acest tip din 1978, autoritățile invocând necesitatea alinierii la inflație și la evoluțiile cursului valutar.

Măsura vine pe fondul deprecierii continue a yenului japonez, începând din 2021, moneda aflându-se în prezent la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele patru decenii.

Autoritățile susțin că aceste creșteri sunt necesare pentru a aduce taxele Japoniei mai aproape de nivelurile practicate în alte economii dezvoltate din G7.

Spre comparație, în Statele Unite taxele pentru vizele de non-imigrant variază între 185 și 315 dolari, în timp ce în Marea Britanie o viză standard de scurtă ședere costă 135 de lire sterline.

Japonia a înregistrat o revenire puternică a turismului internațional după pandemia de COVID-19. În 2025, țara a primit un număr record de 42,7 milioane de vizitatori străini, notează bbc.com.