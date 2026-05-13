Noua strategie de călătorie „Schengen Shuffle”: Soluția pentru ședere îndelungată în Europa

Fenomenul a devenit tot mai popular în ultimii ani, în special în rândul pensionarilor, nomazilor digitali și expaților care vor să trăiască în Europa fără rezidență permanentă sau vize pe termen lung, arată CNN.

Reguli în Spațiul Schengen

Spațiul Schengen reunește în prezent 29 de state europene între care circulația se face fără controale la frontieră. Pentru cetățenii multor state non-UE, inclusiv din SUA, regula generală permite șederi de maximum 90 de zile, într-o perioadă de 180 de zile. Asta înseamnă că, după trei luni petrecute în țări precum Italia, Franța sau Spania, vizitatorii trebuie să părăsească spațiul Schengen timp de alte trei luni.

Pentru mulți, soluția este astfel „shuffle”: mutarea temporară în state din afara zonei Schengen, precum Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Turcia sau Cipru.

Printre cei care practică acest stil de viață sunt Christina și Eric Schwendeman, doi pensionari americani care ș s-au stabilit în Italia, în 2022. După expirarea permiselor lor de rezidență, cei doi au decis să nu le mai reînnoiască și să alterneze perioadele petrecute în Italia cu călătorii în alte state.

În ultimele luni, traseul lor a inclus Regatul Unit, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Turcia, Iordania și Cipru, înainte de a reveni în Italia.

„Iubim Italia dar am realizat că vrem să continuăm să călătorim cea mai mare parte a anului”, a explicat Christina Schwendeman pentru CNN.

Grupuri online

Fenomenul a dus la apariția unor grupuri online dedicate exclusiv acestor călători. Pe rețelele sociale, mii de oameni schimbă informații despre vize, chirii, trasee și calculul exact al zilelor petrecute în spațiul Schengen.

Una dintre cele mai cunoscute comunități este grupul „Schengen Shuffle Expats”, creat de Cindy Wilhelm, o americancă stabilită în Franța, după trei ani de călătorii continue.

Pentru mulți participanți, provocarea principală nu este doar respectarea regulilor, ci și găsirea unui echilibru între mobilitate, costuri și viață socială.

Ce înseamnă „Schengen Shuffle”

Deși regula pare simplă, calculul exact al zilelor poate deveni dificil. Sistemul funcționează pe baza unei perioade „mobile” de 180 de zile, iar autoritățile verifică retrospectiv fiecare intrare în spațiul Schengen. O singură eroare poate duce la amenzi consistente sau chiar la interdicții de intrare de până la 5 ani.

Pentru a evita problemele, mulți folosesc aplicații speciale, precum „Schengen Calculator 90/180” sau „Schengen Simple”. În plus, apar noi schimbări tehnologice. UE pregătește implementarea sistemelor electronice EES și ETIAS, care vor înlocui treptat ștampilele din pașaport și vor monitoriza digital intrările și ieșirile din spațiul Schengen.

Pentru unii, „Schengen Shuffle” este o soluție birocratică. Pentru alții a devenit un stil de viață. Mulți spun că preferă flexibilitatea și costurile mai reduse comparativ cu viața din Statele Unite.

Orașele europene accesibile pietonal și transportul public eficient reduc nevoia unei mașini, iar în unele cazuri costurile totale sunt mai mici decât acasă. În același timp, restricțiile îi împing pe călători să descopere destinații mai puțin cunoscute.

„Dacă nu existau limitele Schengen, probabil nu am fi ajuns niciodată în Albania sau Turcia. Au devenit unele dintre cele mai memorabile experiențe”, a spus Emily Wilson, o altă americancă intervievată de CNN.

Fenomenul reflectă și o schimbare mai amplă în stilul de viață al unor pensionari și lucrători la distanță, care aleg mobilitatea permanentă în locul unei rezidențe fixe.