Cele mai periculoase orașe din Europa pentru femeile care călătoresc singure – experiența unei turiste

O turistă solo dezvăluie cele 5 orașe din Europa unde s-a simțit cel mai nesigur: Paris, pe primul loc

Deși Europa este considerată una dintre cele mai sigure regiuni pentru călătorii, experiențele unei turiste solo contrazic această percepție. Sarah Lim, creatoare de conținut din Asia, a dezvăluit pe TikTok cele cinci orașe din Europa Occidentală unde s-a simțit cel mai vulnerabilă, vorbind deschis despre hărțuire, tentative de înșelăciune și infracționalitate stradală.

O femeie care călătorește singură a făcut publice cele cinci destinații europene unde s-a simțit cel mai nesigur, stârnind ample reacții în mediul online. De-a lungul timpului, numeroși turiști au relatat experiențe neplăcute în țări precum Egipt sau Maroc, însă pentru Sarah Lim, toate incidentele neplăcute au avut loc în Europa Occidentală.

Creatoarea de conținut își documentează călătoriile pe TikTok și a explicat, potrivit MyLondon, că realitatea din unele mari orașe europene nu corespunde așteptărilor legate de siguranță, mai ales pentru femeile care călătoresc singure.

Iată cele cinci destinații pe care Sarah nu le recomandă femeilor care aleg să călătorească solo, pe baza propriilor experiențe.

1. Paris, Franța – Orașul unde s-a simțit cel mai nesigur

În mod surprinzător, Parisul, supranumit „orașul iubirii”, ocupă primul loc în acest clasament.

Sarah a povestit: „Am fost urmărită noaptea singură în prima mea călătorie și apoi am fost urmărită de o gașcă de bărbați când eram cu cinci prieteni în ultima mea călătorie.”

Ea a mai precizat că infracționalitatea măruntă este foarte răspândită, menționând în special furturile din genți și buzunare, extrem de frecvente în capitala Franței.

2. Bruxelles, Belgia – Disconfort constant, mai ales noaptea

În Bruxelles, Sarah spune că a simțit o stare permanentă de neliniște, care se intensifica odată cu lăsarea întunericului.

Declarația ei: „Multe grupuri de bărbați zăboveau prin centrul orașului noaptea – foarte tulburător.”

Prezența grupurilor numeroase de bărbați în centrul orașului, mai ales seara, i-a creat o senzație puternică de insecuritate.

3. Milano, Italia – Tentative de înșelăciune și teamă după lăsarea serii

Ajunsă în capitala modei, Sarah a fost aproape victima unei escrocherii chiar la sosire, lucru care i-a lăsat un gust amar.

Ea a adăugat: „Mersul noaptea prin zonele rezidențiale mi s-a părut destul de nesigur – a trebuit să chem niște prieteni bărbați să mă însoțească pe mine și pe prietenul meu înapoi.”

Teama resimțită a fost atât de mare încât a fost nevoită să cheme prieteni pentru a o însoți înapoi la cazare.

4. Barcelona, Spania – Vigilență permanentă din cauza hoților de buzunare

Deși nu a avut parte de incidente grave, Sarah spune că a fost constant în alertă din cauza pericolului reprezentat de hoții de buzunare.

Ea a explicat că a trebuit să fie extrem de atentă pe tot parcursul șederii și a adăugat: „Am auzit despre cazuri de înjunghiere și jafuri de la colegi studenți Erasmus.”

5. Roma, Italia – Turism intens și escrocherii la tot pasul

Ultimul oraș de pe listă este Roma, unde Sarah a remarcat un număr mare de escroci și hoți.

Ea a spus: „A fost cel mai turistic loc – de unde și numărul mare de escroci în aer liber. Hoții de buzunare și tâlharii sunt des întâlniți aici.”

Nemulțumirea ei este împărtășită și de mulți alți turiști, care reclamă probleme frecvente cu furturile în capitala Italiei.

Concluzie

Mărturia lui Sarah Lim scoate în evidență o realitate adesea ignorată: chiar și cele mai populare destinații europene pot deveni provocatoare pentru femeile care călătoresc singure. Experiențele sale readuc în discuție importanța vigilenței, planificării și informării corecte înaintea oricărei călătorii.