Pacient la Techirghiol

M-am gândit să vă descriu o zi în uzina de sănătate de la Techirghiol. Prima zi înseamnă că te-ai înregistrat, că ai prezentat actele medicale și s-a constatat că ești apt pentru proceduri. Te așteaptă o cameră curată, luminoasă, cu tot ce trebuie, și îndrumarul pentru a te dirija la proceduri. În scurt timp ești deja în „uzină”. La proceduri ești așteptat de „un muncitor sanitar” cu zâmbetul larg, natural, pe față.

Aparatura e asemenea unei navete spațiale. Colaborarea verbală cu tine este esențială. Practic, participi la propria ta însănătoșire. Totul e perfect organizat, într-un flux continuu care îți permite cât mai multe proceduri pe zi. La prânz, o masă excelentă, după care o meritată odihnă. Plimbarea de seară este indispensabilă. O să spuneți că nu este nimic extraordinar. Da, citind, poate că nu pare, dar atunci când ești acolo și participi efectiv la „munca din uzina” care îți aduce sănătate, lucrurile sunt diferite. Așa cum vă spuneam, intrat aici deja faci parte din angrenaj, parte a procedurii, cu sentimentul că participi efectiv la recăpătarea sănătății tale, iar efectele se văd. Simți că ești alt om. Imaginați-vă un desen în care intrați puțin aplecat și încruntat și ieșiți drept și zâmbitor. Optimismul și bunul simț sunt la ele acasă. Asta este realitatea. În spate este însă o muncă uriașă, medici mereu prezenți, asistenți peste tot. Ceea ce v-ar putea inspira o atmosferă de spital, se transformă într-un galop de sănătate unde voi sunteți călăreții.

Este al doilea an consecutiv în care vin la Techirghiol. Cu un an înainte am fost la o clinică similară din Detroit. Credeți-mă că la nivel de dotări, condiții, profesionalismul personalului și tratament nu este absolut nicio diferență între stabilimentele din Techirghiol și Detroit. La Techirghiol însă este ceva în plus. Căldura personalului medical. Asta îți dă sentimentul că, de fapt, nu ești la tratament, ci într-o plăcută vacanță la malul mării.

Dragii mei, noi să ne întâlnim săptămâna viitoare, cu pace, sănătate și speranță. Doamne ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹