Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume: Unde poți călători fără viză? Cum să obții varianta electronică

Reprezentanții Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au amintit aceste informații cu prilejul Zilei Pașaportului Românesc, sărbătorită în fiecare an pe 19 martie.

Cum să obții pașaportul electronic?

Potrivit autorităților, procesul de obținere a documentului a fost simplificat considerabil și presupune programare online, realizată pe platforma oficială hub.mai.gov.ro. Solicitanții pot alege județul în care doresc să depună cererea, sistemul afișând în timp real intervalele disponibile.

Unde pot călătorii românii fără viză?

Pașaportul românesc permite titularilor să călătorească fără viză în 172 de țări și teritorii, ceea ce înseamnă aproximativ 86% dintre destinațiile globale.

Conform clasamentului realizat de Henley Passport Index, România se situează în prima jumătate a ierarhiei mondiale privind libertatea de mișcare oferită de pașapoarte.

Autoritățile subliniază că digitalizarea serviciilor a contribuit la reducerea timpilor de așteptare și la eficientizarea întregului proces de emitere a documentelor de călătorie, potrivit observatornews.ro.