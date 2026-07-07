Prețuri pe litoral, 2026: Cât plătești pentru două zile la mare?

Astfel că o o escapadă de doar două zile la mare pentru trei adulți și un copil de 4 ani depășește 2.000 de lei, fără a alege locații de lux.

Prețurile pentru cazare, transport, mâncare și activități de agrement au devenit un criteriu important pentru turiștii care își planifică vacanțele, iar costurile totale pot crește rapid.

2.000 de lei pentru două zile pe litoral

Un turist a povestit pe rețelele de socializare cât a cheltuit pentru o mini-vacanță la mare, alături de doi adulți și un copil de 4 ani și jumătate.

Suma finală a ajuns la circa 2.100 de lei pentru cele două zile petrecute pe litoral. Deși a ales o stațiune accesibilă, costurile au fost mai mari decât anticipase.

Primele cheltuieli importante au fost transportul și cazarea, care au depășit împreună 1.000 de lei. Diferența a fost dată de cheltuielile zilnice, precum mesele, gustările și produsele cumpărate de pe plajă.

Prețuri pe plajă

Turiștii spun că, pe lângă cazare și mâncare, micile cumpărături de pe litoral pot influența semnificativ bugetul. Asfel că o înghețată care poate costa aproximativ 10 lei iar un kurtos mic este 35 de lei.

Pentru familiile cu copii astfel de cheltuieli se adună rapid, mai ales atunci când sunt cumpărate zilnic.

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Vacanțele scurte, costuri mari

Deși două zile la mare par, la prima vedere, o variantă mai ieftină decât un sejur complet, costurile fixe precum transportul și cazarea rămân ridicate, iar cheltuielile de zi cu zi pot crește bugetul final.

În contextul creșterii prețurilor, tot mai mulți români își calculează atent bugetul înainte de a pleca în vacanță, chiar și pentru weekend, notează spynews.ro.