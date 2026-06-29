Proiectul impresionant al celui mai mare aeroport din lume: Personal robotizat, inteligență artificială și lipsa cozilor

Noul Aeroport Internațional Al Maktoum din Dubai va integra tehnologii inteligente, sisteme automatizate și personal robotizat pentru a reduce timpii de așteptare și a simplifica procesul de îmbarcare.

Cum va arăta noul aeroport din Dubai

Potrivit autorităților din Dubai, aeroportul va putea procesa până la 260 de milioane de pasageri anual după finalizarea extinderii, devenind cel mai mare hub aerian la nivel mondial.

Tehnologie pentru eliminarea cozilor

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului este eliminarea cozilor din aeroport. Pasagerii vor putea preda bagajele înainte de a ajunge în terminal, iar procesele de securitate și control vor fi automatizate și integrate pentru a reduce timpul petrecut în aeroport.

În plus, sistemele bazate pe inteligență artificială și personalul robotizat vor contribui la gestionarea fluxului de pasageri și la eficientizarea operațiunilor.

Transport subteran între terminale

Dimensiunile impresionante ale noului aeroport au determinat proiectarea unui sistem automat de transport subteran destinat pasagerilor. Acesta va include un tren cu mai multe linii și 14 stații, care va face legătura între terminale și zonele de îmbarcare, eliminând necesitatea deplasărilor pe distanțe mari pe jos sau cu autobuze.

Bagajele ajung în câteva minute

Și sistemul de manipulare a bagajelor va fi complet modernizat. Potrivit dezvoltatorilor, infrastructura va putea procesa zeci de mii de bagaje în mai puțin de o oră, iar pasagerii își vor putea recupera bagajele la scurt timp după aterizare.

5 piste și 400 de porți de îmbarcare

Proiectul prevede construirea a 5 piste paralele și până la 400 de porți pentru aeronave, ceea ce va permite operarea simultană a unui număr foarte mare de zboruri.

Potrivit Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), noul aeroport va inaugura o nouă generație de sisteme aeroportuare inteligente, concepute să ofere o experiență cât mai rapidă și confortabilă călătorilor.

Când va fi deschis pentru turiști

După finalizarea lucrărilor, toate operațiunile desfășurate în prezent pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) vor fi transferate la Al Maktoum International Airport (DWC).

Conform planurilor anunțate, actualul aeroport din Dubai urmează să fie închis definitiv în jurul anului 2035, iar noul complex va deveni principalul centru aerian al Dubaiului și unul dintre cele mai importante huburi de transport din lume, potrivit express.co.uk.