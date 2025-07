Românii și-au luat Litoralul înapoi: Al patrulea an cu reduceri în vârf de sezon

Chiar și după scumpirile alimentelor, ale facturilor la utilități, de la an la an, Litoralul a fost obligat să modifice strategia de vânzări, pentru a nu rămâne gol. Vânzările în regim „early booking” - pachete turistice cumpărate cu multe luni înainte de data cazării - nu acoperă mai mult de 40% din totalul rezervărilor la hotelurile din stațiunile românești, iar restul trebuie să se acopere cu oferte „last minute”. La rezervările timpurii să oferă, în mod tradițional, reduceri de până la 40-50%, iar pentru „last minute” hotelierii nu mai au altă variantă decât să ofere același preț. Astfel, în vârf de sezon, unele hoteluri din stațiunile noastre se vând mai ieftin decât cele din Bulgaria, având aceleași servicii.

Regulile din turism, la nivel internațional, presupun creșterea prețurilor, semnificativ, în vârf de sezon, pentru că cererea este mult mai mare în această perioadă. Litoralul românesc a intrat în vârf de sezon de pe 15 iulie, iar prețurile cazărilor ar fi trebuit să fie mai mari decât în perioada anterioară, dar din 2022 se poate observa un nou fenomen: românii cumpără tot ce este cu reducere. Astfel se vând pachetele turistice „early booking”, apoi cazările cu preț redus în extrasezon sau la începutul sezonului. Pentru ceea ce era până acum câțiva ani mai scump, românii care au înțeles logica strategiei hotelierilor așteaptă ofertele „last minute”, cu reduceri substanțiale.

Nu este o noutate apariția ofertelor „last minute”, dar specificul pentru litoralul românesc este că s-a transformat în fenomen de masă. De obicei, în regim „last minute” se vând câteva camere sau ultimele câteva locuri rămase neocupate în avion, pentru care se aplică reduceri substanțiale.

Cei care călătoresc foarte mult în toate țările lumii cunosc această oportunitate, însă pentru turismul de masă pe Litoral, în sezonul estival, ofertele de acest tip nu sunt ceva obișnuit, pentru că nimeni nu riscă să piardă oportunitatea de a avea concediu la malul mării, așteptând ofertele „last minute”, cu reduceri.

Doar românii au înțeles că pot face asta și că le pot forța mâna hotelierilor să scadă prețurile, în loc să le crească, în plin sezon estival. Practic, se aplică o regulă de aur a comerțului: clientul stabilește prețul.

Ofertele „last minute”, forțate de turiștii români

Cu 40-60% din totalul camerelor ocupate între 15 iulie și 1 august, hotelierii au fost astfel forțați de clienții români să scoată oferte cu reduceri de 20-30% față de prima jumătate a lunii iulie și a doua jumătate a lui iunie. Doar așa mai pot atrage turiști, pentru că peste 95% sunt români.

Anul acesta a mai contribuit la fenomen și retragerea voucherelor de vacanță – în varianta tăierii sumei la jumătate, care tot un fel de retragere se poate considera, iar scăderea cererilor pentru aceste vouchere este acum de 72% față de anul anterior.

„Contrar tendinței obișnuite de majorare a prețurilor în vârful sezonului estival, începând cu 15 iulie, numeroși operatori din turism au ales să mențină tarifele la nivelul anului trecut sau chiar să le reducă semnificativ ,în cadrul ofertelor last-minute. Reducerile aplicate ajung până la 30%, pentru vârful sezonului estival, cele mai frecvente fiind între 10% și 20%, semn că piața turistică autohtonă răspunde realist contextului economic și dorinței românilor de a se bucura de vacanțe accesibile. În plus, tot mai multe hoteluri promovează pachete cu zile gratuite de vacanță, cea mai populară fiind: Stai 6 nopți și plătești 5”, a anunțat agenția de turism Bibi Touroperator.

Pe lângă nevoia de a reduce prețurile, hotelierii se mai confruntă acum și cu majorarea TVA cu 2%, de la 1 august, pe care trebuie să o suporte integral.

„Industria turismului se confruntă cu provocări importante. Una dintre acestea este creșterea TVA-ului pentru serviciile de cazare și alimentație publică, care riscă să afecteze competitivitatea sectorului turistic. Mulți operatori aleg, cel puțin pentru moment, să suporte din marja proprie aceste costuri suplimentare, pentru a nu pierde turiști în plin sezon, însă această strategie nu este sustenabilă pe termen lung. Diminuarea valorii voucherelor de vacanță și contribuția proprie în procent de 50% este percepută ca o povară suplimentară, determinând mulți români să caute ofertele cele mai accesibile. În ciuda tuturor acestor obstacole, turismul intern continuă să rămână activ și flexibil, cu oferte atractive și inițiative menite să mențină interesul turiștilor români pentru destinațiile locale”, mai transmite agenția.

Condițiile de lux sunt mai atractive

Hotelierii care au de câștigat, fiind preferați de turiștii români, uneori chiar în detrimentul celor bulgari sau greci care oferă aceleași servicii, sunt cei care au piscine interioare și exterioare, șezlonguri la piscină și pe plajele amenajate, incluse în pachetul turistic, dar și alte tipuri de servicii de lux, la 4 și 5 stele, dintre care deja sunt preferate cele care oferă „all inclusive”. Gradul de ocupare este mai mare la acest tip de hoteluri de pe litoralul românesc, deși prețurile sunt semnificativ mai mari. Dar românii au început să caute servicii de lux, fiind dispuși să plătească mai mult, dar să primească ceea ce își doresc.

În acest segment de piață hotelieră, competiția cu litoralul bulgăresc poate fi considerată câștigată de România, pentru că deși exista o diferență de preț nesemnificativă, la începutul anului, la hoteluri cu aceleași servicii – 10-15% mai scump în România – aceasta se estompează în vârful de sezon, când românii nu mai măresc tarifele, iar la hotelurile de același tip din Bulgaria se aplică majorările pentru această perioadă.

Serviciile de lux se vând mai bine

„Vacanțele la hoteluri all inclusive sau cele care includ facilități precum parcare gratuită, șezlonguri incluse la plajă sau piscină exterioară sunt tot mai populare. Turiștii caută confort, servicii incluse și lipsa grijilor pe durata sejurului, hotelurile all inclusive fiind preferate. Din perspectiva Bibi Touroperator, pachetele cu servicii all inclusive rămân preferate de familiile care caută un sejur complet pe Riviera Românească”, mai explică reprezentanții agenției.

Aceștia au prezentat și prețurile din această perioadă, în regim „last minute”: începând cu 15 iulie, în stațiunea Mamaia, la un hotel de 3 stele, o cameră costă de la 288 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus; la Eforie Nord, la un hotel de 2 stele, prețul unei camere pornește de la 226 de lei pe noapte, fără servicii de masă.

În stațiunile de pe Litoral, prețurile unei camere variază, în general, între 200 și 300 de lei la un hotel de 3 stele, între 240 și 550 de lei pe noapte la 3 stele, cu sau fără servicii de masă incluse. La aceste hoteluri se fac cele mai multe oferte cu reduceri de prețuri „last minute”, pentru că au fost cel mai puțin căutate de turiști.

În același timp, hotelurile de 4 și 5 stele mențin prețurile de la început de sezon, dacă au un grad de ocupare mai mic de 70%, pentru a atrage mai mulți clienți care nu și-au planificat până acum vacanța. Și acestea ajung să se vândă mai ieftin decât cele cu același număr de stele și cu servicii similare din Bulgaria, ceea ce este un avantaj pentru hotelierii români, pentru că mulți aleg destinația și în funcție de distanța parcursă până la hotel.

Inovația face diferența

Și agenția de turism IRI Travel a remarcat aceleași tendințe, apreciind că hotelurile care știu să se promoveze sunt pline, iar succesul structurilor de cazare de pe litoral depinde de marketing, parteneriate și inovație.

IRI Travel transmite că în stațiunea Olimp, conceptul „All Inclusive Beach” atrage cel mai mare număr de turiști pe plajele private ale hotelurilor. „Litoralul românesc continuă să se dezvolte, dar succesul aparține celor care înțeleg că nu doar locația contează, ci și experiența completă oferită turistului, de la cazare și servicii, până la atmosferă și parteneriatele cu agențiile de turism”, explică reprezentanții agenției.

Pe litoralul românesc, inclusiv municipiul Constanța, funcționează 917 hoteluri, complexe de apartamente și vile clasificate, dintre care: 11 de 5 stele 84 de 4 stele 700 de 3 stele 104 de 2 stele 18 de o stea În 2025, 55 de hoteluri oferă servicii în regim All Inclusive.

„Un exemplu de success vine din Olimp, unde mai multe hoteluri au lansat conceptul All Inclusive Beach, care include acces gratuit la plajă privată cu șezlonguri și servicii complete de masă și bar. Astfel, hotelurile care oferă astfel de facilități au plajele și camerele pline. În schimb, acolo unde lipsește colaborarea cu agențiile sau nu există promovare, gradul de ocupare este scăzut, iar plajele, aproape goale”, mai spun reprezentanții agenției IRI Travel.

Conform aceleiași agenții, în sezonul 2025, peste 30% dintre rezervările de pe litoral sunt la hoteluri cu regim All Inclusive, tendință în creștere față de anii trecuți. Hotelurile de 4 stele conduc în preferințe, sunt cele mai solicitate, fiind considerate de români combinația ideală între calitate, confort și preț accesibil.

Urmează hotelurile de 3 stele, preferate mai ales de familiile cu copii și de turiștii care urmăresc oferte de tip early booking. Hotelurile de 5 stele rămân în topul preferințelor premium, dar cu un segment mai restrâns de clienți dispuși să investească în servicii exclusiviste.

Românii nu mai vor doar cazare, ci experiențe complete pe plajă. Hotelurile care oferă plaje private, șezlonguri incluse și servicii de bar, snack pe plajă (conceptul All Inclusive Beach) au înregistrat vânzări și rezervări record. Aceste facilități devin un factor decisiv în alegerea hotelului, mai ales în stațiuni ca Olimp, Saturn, Eforie Nord, spun reprezentanții agenției.

Durata preferată a vacanței pe litoral rămâne în 2025 de 5 nopți. Este perioada ideală pentru turiștii care vor să se relaxeze și să profite de pachetele all inclusive, fără a resimți costurile ca pe o povară. Sejururile de weekend au scăzut ca pondere, fiind preferate mai mult în extrasezon.

Prețurile pornesc de la 370 lei pe noapte de persoane, loc în cameră dubl, la All inclusive 3 stele, pachetul incluzând 2 șezlonguri gratuite pe plaja privată a hotelului, restaurant bufet cu cine tematice în fiecare seară, entertainment, mini-disco, muzică live, piscină și parcare gratuită.

