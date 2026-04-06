Românii sunt turiștii preferați ai egiptenilor

Românii au ales această destinație permanentă de vacanțe, în număr din ce în ce mai mare, după 2020, iar mulți egipteni au început deja să vorbească românește, după ce au interacționat cu vizitatori din țara noastră. Egiptenii spun că preferă turiștii din România, pentru că aleg ofertele de cea mai bună calitate, atât pentru cazare, cât și în privința excursiilor opționale sau la cumpărături.

Destinația s-a modernizat în ritm accelerat, în ultimii 5 ani, prin investiții majore, dar și din punct de vedere al siguranței turiștilor. Astăzi se pot face excursii și pe cont propriu, pericolele din trecut au fost înlăturate, iar egiptenii susțin turismul, de la autorități și hotelieri până la oamenii obișnuiți, pentru că aduce printre cele mai mari venituri, atât la bugetul statului, cât și pentru cei care se implică în această activitate prin industrii și servicii conexe.

Turismul înseamnă peste 8,5% din Produsul Intern Brut al Egiptului, iar investițiile în infrastructură și în securitate fac din această destinație una de top, mai ales pentru europeni. Activitatea în industria ospitalității a crescut, în ultimii ani, la fel și numărul de turiști, dar aportul la PIB a scăzut de la 15 la 8,5%, pentru că aproape s-a triplat PIB-ul, de la 100 la aproape 350 de miliarde de dolari americani – o creștere economică fabuloasă, bazată pe mai multe sectoare ale economiei, printre cele mai importante fiind industria petrolieră, agricultura și industria textilă, în afară de turism.

Anul trecut, numărul de turiști a crescut, în Egipt, cu 3,5 milioane, ajungând la 19 milioane de vizitatori, dar Egiptul are ca țintă să primească 30 de milioane de turiști pe an, până în 2030. Investițiile vizează această țintă.

În ultima perioadă, Egiptul s-a modernizat foarte mult. Vechile popasuri din deșert s-au transformat în clădiri primitoare, adaptate la standardele internaționale - cu excepția celor ale beduinilor, pe care turiștii le întâlnesc la safari -, iar cei care interacționează cu vizitatorii au devenit mai ospitalieri. Chiar dacă în turism lucrează doar 2,5 milioane de egipteni, activitățile conexe sprijină micile afaceri și ajută familiile micilor comercianți, inclusiv industria textilă și manufacturile. În locurile unde se face safari se găsesc cele mai autentice artefacte manufacturate de beduini.

Se vorbește și limba română

Românii sunt printre cei mai buni turiști care ajung în Egipt, pentru că foarte mulți aleg excursii opționale, fac shopping și aleg servicii în afara pachetului turistic pe care îl cumpără de la agenții. Din ce în ce mai mulți ghizi locali au început să vorbească limba română, pe lângă engleză, germană și rusă – cei mai mulți turiști fiind, în mod tradițional, din Germania și țările din nordul Europei, dar și din Rusia, Ucraina, Belarus sau Polonia.

Dacă până acum câțiva ani vânzătorii ambulanți de la obiectivele turistice știau doar câteva cuvinte în limba română, astăzi sunt mulți care ne-au învățat limba, atât la hotelurile de lux și la restaurante, cât și la obiectivele turistice, în bazaruri sau la atelierele de manufactură care sunt incluse în circuitele din excursiile opționale.

Egiptenii au început să vorbească și românește după ce numărul românilor a crescut foarte mult și constant, în fiecare an, după 2020. Pandemia a fost principalul factor de creștere, în 2020 și 2021, pentru că Egiptul nu impunea aceleași restricții ca alte state, iar destinația a fost foarte puțin timp închisă. Egiptenii au gestionat foarte bine criza din acea perioadă și continuă să o gestioneze la fel de bine și pe cea actuală, deși situația din regiune i-a afectat, din cauza unor informații false care se lansează și a panicii create, contextual.

Cu toate că este foarte aproape de zona de conflict armat, Egiptul nu este afectat, nici din punct de vedere al securității și siguranței turiștilor străini, nici în contextul crizei energetice și a carburanților. Guvernul egiptean a reușit să găsească soluții pentru toate problemele, astfel încât stațiunile și monumentele cele mai vizitate să nu fie afectate de niciun fel de criză, iar vacanțele în Egipt să rămână o opțiune pentru toți cei care caută acum refugiul într-o zonă fără război, la plajă, chiar și iarna.

Cele mai vizitate monumente

Numărul de solicitări pentru vacanțele în Egipt se vede foarte bine în statisticile agențiilor în România. Christian Tour, agenție de turism pe care guvernul egiptean o consideră un important partener, a înregistrat o creștere cu 75% a vacanțelor vândute în Egipt, din 2020 până în prezent, iar datele agenției arată că toți turiștii aleg pachete all inclusive, iar peste 60% dintre românii care ajung aici cumpără și excursii opționale, cele mai multe fiind la Luxor, unde se pot vizita mormintele celor mai importanți faraoni, pe Valea Regilor.

Ca o curiozitate a momentului, turiștii din vestul Europei sau din SUA au început să închirieze piramidele, pentru a-și petrece o noapte în interior. Mohamed, unul dintre ghizii locali ai agenției din România, vorbitor de limba română, a explicat că o astfel de noapte în interiorul unei piramide costă 4.000 de dolari de persoană și mulți dintre cei care aleg o astfel de ofertă cred în zeii egipteni antici sau caută zone puternic încărcate energetic. Dar artefactele antice din piramide și mumiile se află în muzeele din Egipt, nu în interiorul vechilor morminte.

Cele mai căutate sunt resorturile de 5 stele

Chiar și de Paști, românii preferă să meargă la plajă în această destinație mereu însorită, deși este o țară musulmană, pentru că egiptenii au oferte speciale pentru sărbătorile pascale, pentru fiecare categorie de vizitatori. Christian Tour a suplimentat și anul acesta numărul de zboruri charter spre Egipt, ajungând la 8 pe săptămână, din București, Cluj, Iași, Craiova, Brașov și Timișoara.

Prețul mediu al unei vacanțe cu 7 nopți de cazare, în regim all inclusive, este de 700 de euro de persoană, iar Egiptul – în special Hurghada – este destinația preferată a familiilor care au copii, pentru cei mici fiind inclusiv servicii oferite de entertaineri, în timp ce părinții stau la plajă.

Pe lângă excursiile la piramide sau la templele și mormintele de la Luxor, una dintre distracțiile preferate ale turiștilor din Egipt este safari – unde fiecare participant poate încerca mersul pe ATV, în mașinuțe speciale pentru deșert, în jeepuri și, bineînțeles, pe cămilă – ultima fiind acasă la beduini.

Cele mai multe locuri de cazare sunt de lux, românii preferând resorturile de 5 stele. În Hurghada, cel mai căutat resort este Desert Rose, unde plaja este foarte generoasă și se poate înota inclusiv în mare. Resortul are ieșire la Marea Roșie, dar are și un golf amenajat pentru turiști, ca o zonă semideschisă, unde poate intra apa mării, dar nu și peștii. Este una dintre cele mai sigure zone pentru înot.

Resortul este construit pe orizontală, iar fiecare clădire are propriile spații verzi, baruri all inclusive și piscine, locuri de joacă pentru copii și tobogane cu apă. Pentru cei care își doresc și mai multă distracție acvatică există excursii opționale cu vaporul, unde se fac opriri pentru snorkeling sau scufundări, dar și excursii pe una dintre insulele amenajate pentru plajă.

În ultimii ani s-au construit mai multe hoteluri de 5 stele, cu același tip de organizare și de amplasament, fiind așezate de-a lungul țărmului la Marea Roșie.

O excursie de la Hurghada spre mormintele faraonilor dezvăluie și discrepanța dintre civilizațiile suprapuse. Templul lui Amon-Ra, construit timp de 2.000 de ani, este unul dintre cele mai vizitate. Aici, pe teritoriul Tebei, s-a aflat capitala faraonilor, în Egiptul de Sus, unde astăzi se află Luxor și Karnak. Arhitectura antică e în totală opoziție cu așezările umane de astăzi. La fel și personajele de acum două milenii contrastează cu cei circa 500.000 de locuitori ai orașului Luxor și cu miile de turiști care ajung zilnic la Valea Regilor, la Valea Reginelor sau la Templul Karnak.