Pleci singură în vacanță? Aceste 5 destinații sunt considerate cele mai sigure din lume

Libertatea de a-ți organiza singură itinerariul, de a descoperi locuri noi în propriul ritm și de a ieși din zona de confort transformă o simplă vacanță într-o experiență memorabilă.

Totuși, atunci când pleci singură într-o aventură, siguranța rămâne unul dintre cele mai importante criterii în alegerea destinației. Pe baza indicilor internaționali privind siguranța, infrastructura turistică și experiențele călătoarelor, acestea sunt cinci dintre cele mai recomandate locuri pentru femeile care vor să exploreze lumea pe cont propriu.

1. Japonia – una dintre cele mai sigure țări din lume

Japonia se află constant în topul celor mai sigure destinații turistice. Rata infracționalității este foarte scăzută, transportul public funcționează impecabil, iar respectul pentru ceilalți face parte din cultura locală.

Poți explora templele istorice din Kyoto, cartierele futuriste ale Tokyo-ului sau peisajele spectaculoase din Hakone fără să ai permanent grija siguranței.

Un mare avantaj este rețeaua de trenuri de mare viteză Shinkansen, considerată una dintre cele mai eficiente din lume. În plus, în Japonia este perfect normal să mergi singur la restaurant, într-o cafenea sau chiar la un concert.

2. Islanda – paradisul naturii și al liniștii

Islanda ocupă de ani buni primul loc în clasamentul Global Peace Index, fiind una dintre cele mai pașnice țări din lume.

Aici poți admira cascade spectaculoase, ghețari, vulcani activi, izvoare termale și peisaje care par desprinse din altă lume.

Fiind o țară mică, cu o infrastructură bine pusă la punct și localnici foarte prietenoși, este ușor de explorat chiar și dacă închiriezi o mașină și pleci singură pe celebrul Ring Road.

Dacă ajungi în sezonul rece, ai șanse să vezi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale: Aurora Boreală.

3. Portugalia – vacanță relaxată la malul oceanului

Pentru femeile care preferă Europa, Portugalia este una dintre cele mai inspirate alegeri.

Lisabona și Porto impresionează prin arhitectură, muzica fado, gastronomia excelentă și atmosfera relaxată.

Țara este apreciată pentru nivelul ridicat de siguranță și pentru numeroasele hosteluri moderne unde turiștii care călătoresc singuri își pot face rapid prieteni.

În plus, transportul între orașe este simplu și accesibil, iar regiunea Algarve oferă unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa.

4. Noua Zeelandă – destinația perfectă pentru iubitorii de aventură

Munți, fiorduri, lacuri cristaline și trasee spectaculoase transformă Noua Zeelandă într-un adevărat paradis pentru cei care iubesc natura.

Țara este renumită pentru infrastructura turistică excelentă, indicatoarele clare și localnicii extrem de prietenoși.

Este una dintre cele mai bune destinații pentru călătoriile cu autorulota, iar cultura maori oferă o experiență autentică și fascinantă.

Dacă ești pasionată de drumeții, sporturi în aer liber sau fotografie, Noua Zeelandă este greu de egalat.

5. Singapore – exotism asiatic fără griji

Pentru cei care visează la Asia, dar își doresc și un nivel foarte ridicat de siguranță, Singapore este alegerea ideală.

Este unul dintre cele mai curate și bine organizate orașe din lume, cu o rată foarte scăzută a criminalității și un sistem de transport public extrem de eficient.

În doar câteva minute poți trece din Chinatown în Little India sau în cartierul malaezian, fiecare cu propria atmosferă, gastronomie și arhitectură.

Nu rata spectaculosul parc Gardens by the Bay, Marina Bay Sands și grădinile futuriste care au devenit simbolul orașului.

Cum să călătorești în siguranță dacă pleci singură

Indiferent de destinație, câteva reguli simple îți pot face vacanța mult mai sigură:

păstrează copii digitale ale documentelor importante;

anunță familia sau prietenii unde te afli;

evită zonele slab iluminate pe timpul nopții;

nu afișa obiecte de valoare în locurile aglomerate;

folosește aplicații de navigație și transport recunoscute;

rezervă cazare cu recenzii bune și într-o zonă sigură.

Merită să călătorești singură?

Tot mai multe femei spun că o vacanță solo le-a schimbat viața. Dincolo de peisaje și obiective turistice, astfel de experiențe dezvoltă încrederea în sine, independența și capacitatea de a lua decizii.

Lumea oferă nenumărate destinații spectaculoase, iar atunci când alegi un loc sigur și bine pregătit pentru turiști, singurul lucru care îți mai rămâne de făcut este să îți faci bagajul și să pornești la drum, scrie citymagazine.si