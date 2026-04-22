Strategia celor mai mari agenții de turism: parteneriate și listarea la bursă

Paralela45 a cedat 70% din acțiuni unei mari agenții din Polonia (Rainbow Tours), iar Christian Tour se listează la bursă. Marile agenții deja s-au orientat către parteneriate care să le asigure și menținerea unor tarife cât mai mici pentru vacanțe, pe termen lung, inclusiv prin chartere pentru zboruri, cu o inginerie financiară care poate păstra costuri reduse ale călătoriilor, chiar și după scumpirea carburanților. Partenerul Paralela45 din Polonia, LOT Polish Airlines, dar și compania aeriană creată de Christian Tour, AnimaWings, și-au securizat deja tarifele pentru zboruri, inclusiv pe distanțe foarte lungi, astfel încât charterele să fie mult mai ieftine decât zborurile de linie, în următoarea perioadă. În acest fel, banii turiștilor care cumpără vacanțe sunt asigurați. De aceste avantaje beneficiază și agențiile revânzătoare și vor deveni cele mai importante, în concurența cu mediul online.

În mai 2025, una dintre cele mai mari agenții de turism din România, Paralela45, a fuzionat cu Rainbow Tours Polonia și a numit un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză, după cedarea pachetului majoritar de 70% din acțiuni. În același timp, alt lider de piață și-a anunțat listarea la bursă.

Noul board administrativ al agenției de turism Paralela45 este format din Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki, în poziții de directori, și Mariusz Kozlowski, în calitate de CEO. Alin Burcea continuă colaborarea cu Paralela45, agenție pe care a înființat-o în urmă cu 36 de ani, în calitate de Președinte al Boardului de Supervizare, iar fiica lui, Ioana Burcea, își continuă strategia de marketing, e-commerce, IT și digitalizare.

Rainbow Tours este unul dintre cei mai importanți touroperatori din Europa Centrală și de Est. Integrarea în acest grup consolidează poziția companiei pe piață și oferă acces la expertiză operațională extinsă, precum și la resurse și capacități aeriene suplimentare, într-un context în care stabilitatea și predictibilitatea programelor de călătorie devin tot mai importante.

Săptămâna trecută, Christian Tour a anunţat intenţia de a derula o Ofertă Publică Iniţială şi de a-şi lista acţiunile pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, cu BT Capital Partners în rolul de intermediar al tranzacţiei. Oferta va include atât acţiuni nou emise, printr-o majorare a capitalului social, cât şi acţiuni existente vândute de actualul acţionar majoritar. Dacă tranzacţia va fi finalizată, Christian Tour ar deveni primul operator de turism dedicat listat pe piaţa de capital din România.

Produse noi și investiții în dezvoltare

Ieri, Paralela45 a lansat, în parteneriat cu Rainbow Tours Polonia, noi vacanțe exotice despre care Alin Burcea a explicat, pentru Jurnalul, că nu le putea aduce pe piața românească fără acest parteneriat cu agenția poloneză. Acest parteneriat strategic ajută agenția să se dezvolte în continuare și să investească în oameni și în deschiderea de noi sedii.

Fostul CEO Paralela45 a mai explicat, pentru Jurnalul, că deschiderea agențiilor în mall-uri face parte din strategia partenerului polonez care are 100 de astfel de birouri în Polonia. Rainbow Tours mizează pe deschiderea acestor noi sedii în mall-uri, în urma unei analize de piață care a arătat că sunt cele mai eficiente, chiar dacă și costurile sunt mai mari.

Ambele agenții fac permanent studii de piață și își adaptează ofertele în funcție de noile tendințe ale turiștilor. Alegerea pe care Alin Burcea a făcut-o, fuzionând cu agenția poloneză, a fost o decizie luată în contextul de după pandemie, când se prevedea o situație cel puțin incertă a pieței, pentru următorii ani. Fostul CEO a explicat, pentru Jurnalul, că din anul 2024 a început căutările și a identificat acest parteneriat ca fiind cel mai benefic pentru susținerea activității agenției românești, iar dacă nu ar fi reușit să identifice partenerul, ar fi ajuns la listarea la bursă – soluție adoptată recent de Christian Tour.

În această perioadă, Paralela45 și partenerul din Polonia deschid 10 agenții în mall-urile din cele mai importante orașe ale României și fac în continuare angajări de specialiști din turism și domeniile conexe activității desfășurate într-o agenție, mai ales în marketing online și IT. Cei doi parteneri se axează pe investiții în dezvoltare, până în 2028, într-o perioadă în care nu și-au luat în calcul o creștere a profitului, ci menținerea activității la parametri optimi, prin lansarea unor oferte noi și dezvoltare.

„E o șansă ca din 2028 să ieșim pe plus. Din păcate, în calculele noastre, făcute anul trecut, nu intrau două lucruri: unul este recesiunea din România - și nu mi-e frică să zic recesiune, că de fapt asta e ce înseamnă recesiunea, scăderea vânzărilor -, al doilea este conflictul din Iran, care duce și la costuri crescute. S-a adăugat, acum, și instabilitatea politică din țara noastră. Și problema e că peste tot, în toată Europa, oamenii stau, în actuala situație. Bani au, salariile nu s-au schimbat, dar stau, pentru că nu se știe ce va aduce ziua de mâine”, a explicat Alin Burcea, pentru Jurnalul.

Tarife reduse, prin negocierile de grup

Chiar și în aceste condiții, Paralela45 și Rainbow Tour lansează un pachet nou de vacanțe exotice despre care partenerii spun că sunt 100% garantate pentru turiști, printr-un mecanism care menține inclusiv prețurile foarte scăzute, în ciuda problemelor de pe piață.

Prin noile pachete turistice, agențiile conectează, în premieră, România cu America de Nord, America Centrală și Asia prin zboruri charter cu aeronave Dreamliner pentru vacanțe exotice în sezonul noiembrie-martie 2026-2027. Vacanțele în destinații exotice se vor face cu zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner de compania LOT Polish Airlines, către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam - premiere absolute pentru portofoliul companiei și pentru piața din România.

„Pentru noi este cea mai importantă lansare de produs din ultimii 36 de ani – împliniți anul acesta de Paralela45”, a explicat Ioana Burcea, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri, cu ocazia lansării noilor oferte. Aceasta a mai explicat cum funcționează o parte din mecanismul care menține tarifele reduse pentru agențiile partenere, chiar dacă prețurile cresc, la toate produsele și serviciile. Acest avantaj este posibil datorită negocierilor de grup, ceea ce agențiile mici sau cei care lansează oferte în mediul online nu pot face.

Sezonul de vacanțe exotice de care vor putea beneficia turiștii români, din această toamnă, cuprinde și zboruri spre Sri Lanka, Kenya și Egipt, operate cu aeronave ale companiei charter poloneze Enter Air. Aproape 80 de curse directe sunt prevăzute între noiembrie 2026 și martie 2027, cu oferte de vacanță pentru 17.000 de turiști.

Zborurile charter vor fi mai ieftine decât cele de linie

De asemenea, compania aeriană poloneză se pregătește să lanseze primele zboruri care vor lega România de Polonia. Pentru vacanțele exotice vor fi chartere spre Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam operate exclusiv de Paralela45 cu LOT Polish Airlines. Fondată în 1929, LOT Polish Airlines este compania națională a Poloniei și una dintre cele mai vechi și mai respectate companii aeriene din lume, membră Star Alliance, cu o flotă modernă de 86 de aeronave și o experiență de peste 90 de ani în operarea zborurilor lung-curier. Enter Air este cea mai mare companie aeriană charter privată din Polonia, înființată în 2009, cu sediu la Varșovia. Operează zboruri de vacanță din Polonia și alte țări europene către destinații de vacanță din Europa, Africa și Asia, utilizând avioane Boeing 737-8 MAX, unele dintre cele mai eficiente aeronave cu fuselaj îngust construite pentru zboruri medium-curier.

Piotr Burwicz, vicepreședintele Rainbow Tours, a explicat, pentru Jurnalul, că prin mecanismele financiare pe care le au în vedere principalii jucători din piața internațională se vor putea menține costurile reduse ale zborurilor, chiar și în perioadă de criză a kerosenului. Măsurile luate de companie și de agenții vor duce la menținerea unor tarife mult mai reduse decât cele pentru zborurile de linie, mai ales pe distanțele foarte lungi.

Varianta de prelungire a vacanței, fără zboruri suplimentare

Pentru a se menține pe piața din ce în ce mai volatilă, inclusiv peste concurența din mediul online, agențiile de turism vin cu tarife reduse, cu o serie de avantaje unice, cu stabilitate și garantarea banilor achitați de turiști pentru vacanțe, dar și cu inventivitate maximă. Acestea sunt ingredientele rețetei succesului, atunci când mulți credeau că agențiile de turism nu vor mai rezista pe piață, având mai ales concurența acerbă din online.

Una dintre noutățile lansate de Paralela45 constă în circuitele extinse de 10–14 nopți cu minisejur la plajă. În premieră a fost introdus conceptul 7+7 - un circuit urmat de un sejur. „Programul cuprinde o săptămână de explorare prin temple, orașe și culturi fascinante, urmată de o săptămână de sejur la plajă, în relaxare totală. Oferim două experiențe complet diferite, într-un singur pachet gândit cap-coadă, pentru că cei care vor să descopere lumea nu ar trebui să aleagă între aventură și odihnă”, a explicat Ioana Burcea.

Primul charter al sezonului noiembrie 2026 - martie 2027 este către Republica Dominicană. Între 5 noiembrie și 31 decembrie, zborurile ajung la Puerto Plata, în nordul insulei, o alternativă la Punta Cana și La Romana, cu plaje aurii, ape turcoaz și farmec caraibian autentic. Destinația îmbină relaxarea cu explorarea, de la cascadele Damajagua și fortul San Felipe la Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă. Vacanța de șapte nopți costă de la 1.649 de euro/persoană. Există și alte variante oferite de agenția de turism care a ajuns la acest concept pornind de la nevoile exprimate de turiștii care după un sejur ar fi dorit să mai rămână încă o săptămână în același loc sau să exploreze împrejurimile.

Se poate relua vacanța, după întoarcerea în țară, dar, prin această posibilitate de prelungire, avantajul este că se elimină două zboruri și timpul care s-ar fi pierdut între cele două vacanțe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹