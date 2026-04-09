Țara fără femei de serviciu

La fel este și în privința barmanilor, ospătarilor, șoferilor, toate aceste meserii fiind practicate de bărbați, în timp ce femeile lucrează în birouri, în relații cu publicul, în sănătate și educație – doar dacă doresc. În spirit tradițional, cei mai mulți bărbați preferă să-și protejeze soțiile, muncind doar ei, în timp ce femeile au grijă de casă și de familie. Principiile tradiționale sunt mai greu de înțeles de către europeni, dar cei mai mulți turiști din Egipt sunt încântați de ideea de a nu expune femeile la muncile brute. În deșert, acolo unde tradițiile se păstrează nealterate, fetele și femeile pot face anumite munci, inclusiv în relația cu turiștii – plimbări pe cămilă sau demonstrații de coacere a lipiei, dar nici aceste activități nu sunt foarte solicitante.

Ali Mohamed lucrează pe plajă, la resortul Desert Rose, unul dintre cele mai mari din Hurghada. Are 35 de ani, este din Luxor și lucrează în program de 40 de zile, cu 10 zile pauză, tot timpul anului. Ali spune că soția lui preferă să nu lucreze, având grijă de casă și de copii. El poate câștiga, din activitatea de la resort, mai multe decât dublul salariului minim pe economie, ceea ce îi permite să-și întrețină familia dintr-un singur venit.

La fel sunt mulți egipteni care preferă să-și întrețină soțiile decât să le trimită la muncă. În mod tradițional se face acest lucru în țările musulmane, dar femeilor nu le este interzis să muncească, în Egipt, ci le sunt dedicate activități care să nu le expună la bullying sau la alte neplăceri. Și în resorturile turistice lucrează multe femei, dar nu ca „femei de serviciu” și nici măcar în baruri, ci doar în relația cu clienții, marketing și PR, iar în afara resorturilor, cele mai multe lucrează în sistemul medical sau de educație. Nici ghizii de turism nu sunt femei, pentru că și această muncă este mai solicitantă decât alte tipuri de activități, existând și riscul de a le expune la eventuale agresiuni din partea unor turiști care devin recalcitranți.

Meserii „curate” și cu pregătire universitară

Protecția pe care o oferă atât familia, cât și statul le ajută pe femeile din Egipt să se instruiască mai bine, pentru a practica meserii bazate pe cunoaștere, pe capacitatea de comunicare, creativitate etc. Tradiția beduinilor este respectată cu strictețe doar în deșert, acolo unde locuiesc beduinii suniți. Religia le impune să se acopere aproape integral, dar nu același lucru se întâmplă în celelalte zone.

Ceea ce nu înțeleg mulți europeni despre tradițiile beduinilor este organizarea tradițională a societății în jurul acestor tradiții religioase. În afară de credințele de la baza acoperirii integrale a femeii, o explicație este nevoia purtării acestor haine în deșert.

Turiștii care merg măcar o dată la safari, în Egipt, descoperă și necesitatea „arafatelor” - acelor eșarfe tradiționale care acoperă capul, dar și fața, nu doar în cazul femeilor. În puterea soarelui din deșert și mai ales dacă este și vântul puternic, „arafatele” devin o necesitate. Celor care nu le au li se recomandă, înainte de a pleca la plimbări pe dunele de nisip – cu ATV-uri, jeep-uri sau alte tipuri de mașinuțe și, bineînțeles, pe cămilă, acasă la beduini.

Nevasta va fi așa cum vrea mama bărbatului

Există, însă, și altă explicație, în economia societății tradiționale a beduinilor. Kamal Abdelrahman, ghid al agenției egiptene Planet Tours&Travel, parteneră Christian Tour în Egipt, le explică turiștilor pe care îi însoțește în safari, în deșert, care este secretul acoperirii integrale a femeilor, doar ochii fiind vizibili pentru străini: „Femeile tinere, care urmează să se căsătorească, nu pot fi văzute de bărbați. Doar mamele bărbaților pot ști dacă o femeie este frumoasă sau nu. Alegerea nevestei depinde de mama bărbatului, pentru că mama îi alege fiului viitoarea soție. Dacă fiul este bun, mama îi va alege o soție frumoasă, dar dacă o supără pe mama lui și nu este un fiu bun, aceasta îl va pedepsi cu o soție urâtă”, a explicat Kamal, unul dintre cei mai buni ghizi din Hurghada.

Practic, prin această tradiție religioasă, societatea tradițională a beduinilor își asigură și o relație ideală între membrii familiei – pentru că fiii nu-și vor permite să-și supere mamele, iar viața familiilor este armonioasă.

