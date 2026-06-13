Unde pot călători românii fără pașaport în 2026. Regulile care îi surprind pe turiști

Totuși, apariția noii cărți electronice de identitate și existența variantei fără cip au creat confuzii în rândul călătorilor.

Buletinul, valabil în UE

În Uniunea Europeană, cetățenii români pot călători doar cu cartea de identitate valabilă în toate statele membre. De la Grecia, Italia și Spania până la Germania, Franța sau Austria, buletinul este suficient pentru trecerea frontierei și pentru șederile turistice sau de afaceri.

Alte țări undne se poate călători fără pașaport

Lista destinațiilor accesibile fără pașaport este însă mai lungă. În afara Uniunii Europene, românii pot intra doar cu cartea de identitate în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, dar și în state precum Turcia, Serbia, Republica Moldova, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Georgia sau Andorra.

Turcia este printre cele mai populare destinații care acceptă cartea de identitate, măsură care a simplificat considerabil călătoriile pentru turiștii români.

Există însă și excepții. Unele state solicită ca documentul de identitate să fie valabil pentru o perioadă suplimentară după data ieșirii din țară. În Bosnia și Herțegovina, de exemplu, actul trebuie să mai fie valabil cel puțin trei luni după încheierea călătoriei.

Buletin simplu sau electronic?

O altă sursă de confuzie este noua carte electronică de identitate, introdusă în România din 2025. Documentul conține un cip securizat și poate fi folosit ca act de călătorie în toate statele care acceptă cartea de identitate.

În schimb, cartea de identitate simplă, varianta fără cip, nu beneficiază de același statut în toate situațiile. Specialiștii recomandă verificarea condițiilor de călătorie înainte de plecare pentru a evita surprizele la frontieră.

Pentru majoritatea românilor, vechiul model de carte de identitate rămâne valabil până la data expirării și poate fi utilizat în continuare pentru călătoriile în statele care acceptă acest document.

Condiții pentru minori

O atenție specială trebuie acordată documentelor minorilor. Copiii pot călători în străinătate doar în baza unui document individual valabil, iar din 2025 pot deține carte electronică de identitate indiferent de vârstă. În plus, ieșirea din țară este condiționată de respectarea regulilor privind acordul părinților, atunci când minorul nu este însoțit de ambii părinți.

La ce să fii atent

Poliția de Frontieră atrage atenția că numeroase vacanțe sunt compromise anual din cauza documentelor expirate, deteriorate sau a lipsei actelor necesare pentru copii.

Înainte de plecare, turiștii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor tuturor membrilor familiei și condițiile de intrare în statul de destinație. Deși pașaportul nu mai este necesar pentru majoritatea călătoriilor în Europa, regulile diferă de la o țară la alta, iar informarea din timp poate evita problemele la frontieră, notează obsewrvatornews.ro.