Jovo Lukić de la Universitatea Cluj, eroul surpriză al Bosniei la CM 2026. Canada a salvat un punct într-un meci dramatic la Toronto

Canada și Bosnia-Herțegovina au semnat primul egal de la Cupa Mondială 2026. Barbarez: „Rezultatul este unul echitabil”

Bosnia a fost aproape de o victorie importantă la Toronto, însă Canada a revenit pe final și a obținut un punct în meciul de debut de la Cupa Mondială 2026. Selecționerul Sergej Barbarez a recunoscut că echipa sa a cedat inițiativa după pauză, dar consideră că remiza este un rezultat corect.

Canada și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, scor 1-1, în partida disputată vineri la Toronto, în cadrul Grupei B a Cupei Mondiale 2026. Confruntarea a intrat în istoria turneului drept primul meci încheiat fără învingătoare în actuala ediție a competiției.

Bosniacii au început curajos și au reușit să deschidă scorul în minutul 21 prin Jovo Lukić, atacantul echipei Universitatea Cluj. Pentru fotbalistul în vârstă de 25 de ani, reușita a reprezentat primul gol marcat pentru naționala Bosniei și Herțegovinei.

Jovo Lukić a adus speranța unui debut perfect pentru Bosnia

Revenită la Cupa Mondială după o absență de 12 ani, Bosnia și Herțegovina a părut mult timp capabilă să producă una dintre surprizele începutului de turneu. După golul lui Lukić, selecționata pregătită de Sergej Barbarez a gestionat avantajul și a limitat ocaziile adversarilor în prima parte a jocului.

Totuși, după pauză, canadienii au crescut ritmul și au împins jocul spre poarta bosniacă. Presiunea constantă a gazdelor avea să fie răsplătită în minutul 78.

Cyle Larin, introdus pe teren cu doar două minute înainte, a primit o pasă excelentă de la Promise David și a șutat din interiorul careului. Mingea a fost deviată și l-a păcălit pe portarul bosniac, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj.

Sergej Barbarez: „Am cedat iniţiativa canadienilor”

La finalul partidei, selecționerul Bosniei și Herțegovinei a analizat cu luciditate prestația echipei sale și a recunoscut că elevii săi au făcut un pas înapoi în repriza secundă.

"Am cedat iniţiativa canadienilor, ne-am retras şi am fost defensivi", a declarat Barbarez după meci. Cu toate acestea, ambele echipe au meritat punctul, iar rezultatul este unul echitabil, a spus el.

Tehnicianul a evidențiat și atmosfera impresionantă de pe stadionul din Toronto, unde majoritatea spectatorilor au susținut echipa gazdă.

"Să joci un meci de deschidere în faţa unui stadion plin, cu 80% dintre suporteri fiind canadieni, este o presiune uriaşă şi este un compliment imens pentru echipa mea că nu a cedat acestei presiuni", a precizat tehnicianul, adăugând că este mulţumit de modul în care a luptat echipa sa şi crede că jucătorii bosniaci au câştigat o experienţă valoroasă în urma acestui meci.

Barbarez a avut și cuvinte de apreciere pentru adversari.

"Trebuie să felicit echipa canadiană. Au fost incredibil de fizici, incredibil de intenşi. Au avut planul lor şi au ştiut cum să-l ducă la bun sfârşit", a mai spus selecționerul.

Accidentare importantă și speranțe pentru revenirea lui Edin Džeko

Finalul partidei a adus și emoții pentru Bosnia și Herțegovina, după accidentarea fundașului Sead Kolašinac, care a fost nevoit să părăsească terenul. În cele șase minute de prelungire, niciuna dintre echipe nu a reușit să găsească golul victoriei.

Un alt subiect important pentru bosniaci rămâne situația veteranului Edin Džeko. Atacantul în vârstă de 40 de ani a rămas pe banca de rezerve pe toată durata meciului, însă Sergej Barbarez s-a declarat optimist că acesta va putea evolua în următoarea partidă.

Bosnia și Herțegovina va întâlni Elveția pe 18 iunie, la Los Angeles, într-un meci care poate deveni decisiv pentru șansele de calificare. De cealaltă parte, Canada privește cu mai multă încredere spre următoarele confruntări după ce a evitat înfrângerea la debut.

După prima etapă, Canada și Bosnia-Herțegovina au câte un punct în Grupa B, din care mai fac parte Qatar și Elveția. Lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii se anunță una extrem de echilibrată, iar remiza de la Toronto ar putea cântări greu în economia clasamentului final.