Explozie într-un bloc din Timișoara. O trotinetă electrică lăsată la încărcat ar fi declanșat deflagrația care a scos zeci de oameni din case

Pericol mortal într-un bloc din Timișoara! O trotinetă lăsată la încărcat ar fi declanșat explozia

Momente de panică sâmbătă dimineață într-un cartier din Timișoara, după ce o explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs într-un apartament aflat la parterul unui bloc cu patru etaje de pe strada Versului. Deflagrația a fost atât de puternică încât locatarii au fost treziți brusc din somn și au ieșit speriați din apartamente.

Incidentul s-a produs în jurul orei 05:50, iar la scurt timp au fost alertate echipele de intervenție. Potrivit autorităților, peste 40 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din clădire, în timp ce trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenție de amploare a pompierilor și a echipajelor medicale

La locul exploziei au intervenit rapid mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, alături de personal medical și specialiști în gestionarea situațiilor cu risc chimic.

„În jurul orei 05:50, am fost solicitați să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timișoara. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal și victime multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, și o ambulanță SAJ. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje. Trei persoane (adulte) primesc îngrijiri medicale la fața locului, în stare conștientă și cooperantă. Din imobil s-au autoevacuat/au fost evacuate de pompieri 43 de persoane. Incendiul a fost lichidat, se acționează pentru ventilarea casei scării“, transmit reprezentanții ISU Timiș.

Răniții provin din apartamentul vecin

Primele informații arată că victimele nu se aflau în locuința în care s-a produs explozia. Cei trei răniți sunt locatari ai apartamentului vecin și au suferit leziuni ușoare în urma suflului deflagrației.

Din fericire, niciuna dintre persoanele rănite nu se află în stare gravă și nu a fost necesar transportul acestora la spital.

În apartamentul în care s-a produs explozia nu se afla nimeni în momentul incidentului, fapt care a contribuit la evitarea unei tragedii mult mai grave.

Ipoteza care îi preocupă pe anchetatori: gaze aprinse de bateria unei trotinete electrice

După stingerea incendiului și securizarea zonei, specialiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate cauza exploziei.

Alimentarea cu gaze naturale a întregului bloc a fost oprită imediat după incident, iar primele date ale anchetei indică un scenariu care ridică semne de întrebare privind siguranța dispozitivelor electrice lăsate nesupravegheate la încărcat, potrivi Opinia Timișoarei.

Potrivit informațiilor preliminare, bateria unei trotinete electrice lăsate la încărcat peste noapte s-ar fi supraîncălzit și ar fi generat scânteia care a aprins o posibilă acumulare de gaze existentă în locuință.

„Cauza posibilă a exploziei este o posibilă acumulare de gaze aprinsă de un obiect electric lăsat la încărcat“, spune lt. Cătălin Gavrilă, Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara.

Mediafax si Agerpres