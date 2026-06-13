Americanii fac spectacol la CM 2026! Paraguay, învinsă fără drept de apel într-un meci cu primul autogol al turneului

SUA începe în forță Cupa Mondială 2026. Victorie categorică cu Paraguay și primul autogol al turneului

Statele Unite au transmis un semnal puternic încă din primul meci al Cupei Mondiale 2026, după ce au învins categoric Paraguay cu scorul de 4-1 pe SoFi Stadium din Los Angeles. În fața a peste 70.000 de spectatori, echipa pregătită de Mauricio Pochettino a dominat partida și a obținut trei puncte extrem de importante în Grupa D.

Meciul va rămâne în istoria actualei ediții a turneului final și pentru un alt motiv: a produs primul autogol al Cupei Mondiale 2026. Mijlocașul paraguayan Damian Bobadilla a deviat nefericit mingea în propria poartă în minutul 7, oferind gazdelor un avantaj timpuriu.

Golul a schimbat complet dinamica întâlnirii, iar americanii au preluat controlul jocului, profitând de dificultățile defensive ale adversarilor.

Folarin Balogun, omul meciului pentru naționala SUA

După deschiderea scorului, selecționata Statelor Unite și-a continuat presiunea. Folarin Balogun a fost principalul pericol pentru defensiva sud-americană și și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 23, finalizând o acțiune rapidă construită excelent de colegii săi.

Atacantul reușise să înscrie și anterior, însă golul fusese anulat pentru poziție de ofsaid.

În prelungirile primei reprize, Balogun a lovit din nou și a stabilit scorul pauzei la 3-0. Eficiența ofensivă a americanilor și organizarea impecabilă din teren au făcut diferența într-o primă repriză în care Paraguay a avut mari probleme să își creeze ocazii clare.

La vestiare, echipa lui Mauricio Pochettino avea deja un avantaj confortabil și control total asupra meciului.

Paraguay a încercat revenirea, dar americanii au rămas în control

După pauză, reprezentativa Paraguayului a arătat mai mult curaj și a încercat să schimbe cursul partidei. Introducerea lui Mauricio Magalhaes Prado s-a dovedit inspirată, iar jucătorul de origine braziliană a redus diferența în minutul 73.

După o pasă excelentă oferită de Julio Enciso, Mauricio a finalizat spectaculos din voleu și a readus speranțele sud-americanilor.

Totuși, tentativa de revenire s-a lovit de o echipă americană bine organizată și periculoasă pe contraatac. Portarul Orlando Gill a avut câteva intervenții importante care au împiedicat un scor și mai sever, respingând ocaziile lui Malik Tillman și Timothy Weah.

De asemenea, Ricardo Pepi a ratat o oportunitate importantă de a majora diferența pentru americani.

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Giovanni Reyna a închis tabela în prelungiri

În momentul în care Paraguay încerca să forțeze un nou gol, Statele Unite au profitat de spațiile lăsate în defensivă.

În minutul 90+8, Giovanni Reyna a pus punct spectacolului. Intrat în repriza secundă, mijlocașul ofensiv a primit o pasă de la Alex Freeman, a depășit un adversar în interiorul careului și a înscris pentru 4-1, stabilind astfel scorul final al partidei.

Victoria le oferă americanilor un start ideal în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026.

Gustavo Alfaro: „Este o victorie incontestabilă”

La finalul meciului, selecționerul Paraguayului, Gustavo Alfaro, a recunoscut superioritatea adversarilor și a transmis că echipa sa are multe aspecte de corectat înaintea următoarelor confruntări.

"Este o victorie incontestabilă. Adversarii noştri ne-au întrecut tactic, tehnic şi fizic. Aşadar, sunt multe detalii pe care trebuie să le ajustăm", a declarat Alfaro.

"Ştiam că înfruntăm un adversar redutabil, pentru că ştiam, de asemenea, că atacurile lor erau bine coordonate, cu o bună acoperire a terenului, unghiuri precise şi mingi în profunzime care, dacă nu eşti bine organizat defensiv, îţi pot face rău'', a subliniat tehnicianul argentinian.

Referindu-se la impactul autogolului din debutul partidei, Alfaro a explicat:

"Emoţiile sunt foarte importante şi am fost încărcaţi emoţional din cauza a tot ceea ce a traversat echipa, dar la o Cupă Mondială trebuie să laşi emoţiile deoparte. Acum este momentul să facem o analiză şi să ne spunem ce am făcut bine şi ce nu. Astăzi a început Cupa Mondială, nu s-a terminat. Vom continua să luptăm pentru calificare, aveţi răbdare".

Mauricio Pochettino cere prudență după victoria categorică

De partea cealaltă, Mauricio Pochettino s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția elevilor săi, însă a avertizat că succesul din primul meci nu garantează nimic într-un turneu atât de lung.

"Performanţa a fost foarte bună. Cred că am jucat foarte bine, suntem foarte fericiţi, dar acesta este doar începutul. Mai sunt două meciuri de jucat", a declarat selecționerul Statelor Unite.

"Trebuie să ne bucurăm de acest început, dar ştiind că trebuie să mergem mai departe, să încercăm să ne îmbunătăţim şi să încercăm să facem mai bine decât în acest meci".

Pochettino a lăudat atât atmosfera creată de suporteri, cât și stilul de joc practicat de echipa sa, caracterizat prin verticalitate și posesie construită inteligent.

"A fost o seară în care totul a mers destul de bine pentru noi", în faţa unei adversare pe care o consideră "o echipă cu adevărat grozavă".

Tehnicianul americanilor a ținut să îl felicite și pe Gustavo Alfaro, pe care l-a descris drept un „antrenor magnific”, și a transmis că Paraguay rămâne în cursa pentru calificare.

"Argentina a început Cupa Mondială din Qatar cu o înfrângere împotriva Arabiei Saudite şi a ajuns să câştige Cupa Mondială. Important este cum progresezi în turneu şi, cel mai important, cum termini", a reamintit Mauricio Pochettino.

După acest succes clar, Statele Unite pornesc cu prima șansă în Grupa D și privesc cu încredere către următorul duel cu Australia. De partea cealaltă, Paraguay este obligată să reacționeze rapid în confruntarea cu Turcia dacă vrea să rămână cu șanse reale la calificarea în optimile Cupei Mondiale 2026.

Agerpres