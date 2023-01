Se pregătește invazia litoralului

Agențiile de turism care au pariat pe litoral, atât în România, cât și în Bulgaria, au avut foarte mult de câștigat, chiar și în pandemie. Din 2019 s-au înregistrat creșteri constant, inclusiv în 2020, când erau impuse foarte multe restricții, apoi în 2021 și în 2022. Rezervările early booking arată deja că 2023 va fi încă un an record pentru cele două zone de litoral care nu mai sunt în competiție, ci au devenit complementare, după ce s-a lansat noul trend al vacanțelor multiple. Din ce în ce mai mulți români merg vara la mare atât în România, cât și în Bulgaria, unii făcând vacanțe mixte, în ambele țări.

Sezonul estival 2023 a-nceput deja, pentru cei care cumpără pachetele turistice de la agenții, în regim „early booking”, având reduceri de preț de până la 50%. În plus, se poate achita un avans de numai 10% la agenția de turism, iar diferența se poate plăti cu 10 zile înainte de intrarea la cazare. Bazându-se pe experiența anilor anteriori, agenția IRI Travel a lansat acest nou tip de oferte „early booking” pentru sezonul estival 2023, sub genericul „Vacanță la Marea Neagră”. „Turiștii beneficiază de reducerile maxime de early booking și nu riscă nimic, deoarece avansul este rambursabil. Efortul financiar al turistului este minim, împreună cu agențiile partenere din toată țara, ca din prima jumătate a lunii ianuarie să crească exponențial rezervările, inclusiv pe baza menținerii unor reduceri de early booking maximale pe toată luna ianuarie. Ultimul trimestru din 2022 ne-a arătat o creștere substanțială a rezervărilor tip early booking atât pentru litoralul românesc, cât și pentru cel bulgăresc, cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului precedent. În ultimii ani am pariat pe litoralul românesc și pe cel bulgăresc și am câștigat toate pariurile, împreună cu cele peste 1.000 de agenții din România și peste 350 de hoteluri de pe litoralul Bulgariei care colaborează cu noi. 2023 pare un an mult mai stabil și predictibil față de anii precedenți, unica temere a turiștilor fiind cea financiară”, explică Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Vacanțele mixte, pentru diversitate

Mulți turiști români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria, optând în special pentru servicii all inclusive. Aceeași tendință se poate observa deja și în țara noastră. Cele mai solicitate sunt, în această perioadă, pe ambele zone de litoral, hotelurile de 4 și 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 50% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 40%. În Bulgaria sunt prețuri foarte avantajoase și oferte speciale la hoteluri de 5 stele, în ultimii trei ani, astfel încât o vacanță de o săptămână la un hotel precum Flamingo Grand, din stațiunea Albena, poate costa până la 600 de euro de persoană, în luna august, în vârf de sezon estival. Ofertele de 4 și de 5 stele, all inclusive, sunt preferate în general de familiile cu copii, atât în Bulgaria, cât și în România.

Agențiile de turism au din ce în ce mai multe cererei pentru vacanțe mixte, pe ambele zone de litoral, fie de la turiștii români care cumpără o săptămână sau chiar mai mult în Bulgaria, apoi vor să petreacă și câteva zile în România, la întoarcere, fie de la cei care merg la mare în țară, dar vor să petreacă și câteva zile în Bulgaria. Sunt și mulți care fac excursii de pe litoralul românesc în Bulgaria, pentru vizite la Balcic, la Dalboka, la Varna sau Cap Kaliakra.

„Turiștii preferă reducerile early booking, pentru că le salvează bugetele și pot acoperi eventualele scumpiri sau rata inflației. Avem un litoral al Mării Negre, împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Pe ambele zone de litoral am constatat că au fost făcute în continuare investiții noi, în modernizări sau în hoteluri noi”, mai spune reprezentantul agenției.

Măsurători constante ale creșterilor

Aceeași agenție a făcut permanent studii pentru a vedea ce tendințe se înregistrează, mai ales în anii în care au existat probleme legate de restricții. Pariul pe zonele de litoral din România și Bulgaria a fost câștigat de la început, apoi s-au măsurat creșterile. Anul trecut, la jumătatea lunii august, din datele agenției reieșea că rezervările pentru litoralul bulgăresc le depășeau pe cele din aceeași perioadă a anului 2019, iar în cazul litoralului românesc, per total, totalul rezervărilor ajungea la circa 80% față de 2019, însă acest lucru s-a întâmplat anul trecut din cauza problemelor care au apărut în Mamaia și Năvodari, măsurătorile pentru restul litoralului românesc arătând o creștere față de 2019, similară cu cea de pe litoralul Bulgariei.

Anul trecut au fost cereri foarte multe pentru Eforie Nord și stațiunile din sudul litoralului românesc, datorită faptului că s-au construit multe hoteluri noi, altele au fost renovate și deja sunt multe hoteluri cu ofertă all inclusive. Mamaia suferă mai ales din cauza plajelor mărite, în partea de sud și centrală a stațiunii. Estimările agențiilor și ale hotelierilor pentru vara viitoare sunt foarte optimiste, așteptându-se o nouă creștere a cererilor, cu până la 30% față de anul trecut, care oricum a fost mai bun decât 2019 – anul de referință pentru calculele din turism, pe fondul pandemiei care a pus piedici turismului în 2020 și 2021.

Agențiile așteaptă un număr mult mai mare de rezervări decât în 2022, mai ales în regim early booking, pe litoralul românesc și pe cel bulgăresc. Trendul este ascendent și va continua să crească cererea pentru ambele zone ale litoralului Mării Negre.

