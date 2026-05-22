Turismul se vinde bine, ca „medicament” antidepresiv și antistres

Una dintre cele mai mari agenții de turism din România, Christian Tour, fondată în anul 1997, s-a listat la bursă, după o perioadă de creștere continuă atât a încasărilor și a volumului de vânzări, cât și a numărului de turiști. Cristian Pandel, fondatorul și CEO-ul agenției, a explicat, pentru Jurnalul, că din analiza făcută de specialiștii care au lucrat pentru acest proiect reiese că trendul pozitiv actual din turism se va menține în România, în ciuda crizelor anunțate, mai ales pentru că numărul călătoriilor este mult mai mic în țara noastră, față de media europeană, dar creșterile din ultimii ani sunt foarte mari față de cele din celelalte țări – ceea ce arată că românii s-au orientat către turism ca mod de viață. În plus, Cristian Pandel a identificat nevoia de a călători ca modalitate de reducere a stresului și a depresiei, pe care românii au adoptat-o, în ultimii ani – un fel de „medicament” în care cei mai mulți vor continua să investească, în ciuda problemelor economice.

Analiza de piață prezentată de agenția Christian Tour, cu ocazia evenimentului de lansare a listării la bursă, arată o evoluție a trendului ascendent în turism, în ultimii ani, care nu se va opri nici în următoarea perioadă, conform estimărilor specialiștilor. Pe de o parte, decalajul dintre România și celelalte state europene, în privința consumului din acest domeniu, se reduce cu o viteză foarte mare, de la un an la altul, datorită creșterii nivelului de trai și a puterii de cumpărare din țara noastră, tendința fiind, în mod cert, de egalizare cu media europeană. Pe de altă parte, călătoriile s-au transformat din lux în necesitate, fiind percepute ca „medicament” care tratează și întăresc psihicul.

Analiza corelează datele cu tendințele pieței, atât în România, cât și la nivel european, iar optimismul agenției se bazează pe potențialul de creștere a volumului de vânzări, chiar dacă suntem într-o perioadă marcată de crize multiple, pentru că trendul ascendent este deja foarte mai puternic și mai este mult până când țara noastră va ajunge la nivelul mediei europene, spre care se îndreaptă, în ultimii ani.

Din datele analizate de agenție reiese că rata de participare în turism este de numai 28% în România, reprezentând mai puțin de o treime din media europeană de 65%. Cu toate acestea, decalajul este recuperat cu o viteză foarte mare, pentru că România a înregistrat o creștere anuală a numărului de călătorii în străinătate cu 30,5%, multe mai mare față de media europeană de 2,3%.

„România rămâne într-o etapă incipientă a convergenței cheltuielilor pentru turism, cu un potențial semnificativ de creștere pe termen lung”, este concluzia analiștilor care au contribuit la strategia agenției.

Dezvoltare pe termen lung

Capitalul atras prin listarea la bursă va susține strategia de dezvoltare pe termen lung a agenției de turism, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie și scalabilitatea operațională – a explicat CEO-ul Cristian Pandel. Agenția intenționează să accelereze investițiile în infrastructura digitală și dezvoltarea platformei sale OTA (Online Travel Agency), urmărind și consolidarea capacităților operaționale, îmbunătățirea experienței oferite clienților și extinderea canalelor de distribuție.

În cei 30 de ani de activitate, Christian Tour a evoluat dintr-o agenție de turism antreprenorială într-una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din România. Compania operează în principal în segmentul turismului de tip outbound și oferă sejururi charter, circuite, city break-uri, experiențe tematice și servicii de călătorie de grup către destinații din întreaga lume, promovând totodată România ca destinație pentru turiștii străini.

Acțiunile Companiei sunt estimate să înceapă tranzacționarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul bursier TRIP în luna iunie 2026. Intermediarul ofertei a transmis că există prevăzută posibilitatea ca oferta să fie închisă anticipat, iar în prospect nu există un grad minim de subscriere care condiționează încheierea cu succes a ofertei, însă targetul este o subscriere de 100%.

Cristian Pandel a explicat că urmărește să valorifice oportunitățile de consolidare a pieței din România, care până de curând a fost fragmentată, dar se află într-un proces accelerat de transformare. Agenția urmează să facă inclusiv achiziții selective și să se extindă către segmente și servicii complementare din industria de turism.

Începând de ieri, de la ora 10:00, Christian Tour a lansat oferta publică pentru listarea acțiunile pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Oferta este preconizată să includă atât acțiuni nou-emise în cadrul unei majorări a capitalului social, cât și acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar.

Agenția de turism va distribui, sub formă de dividende, până la 50% din profitul net anual individual. Analizele de piață la nivel european arată că este o tendință accentuată de creștere a călătoriilor organizate, iar clienții aleg tot mai des touroperatori integrați, ca o garanție a confortului și a siguranței.

Oferta publică inițială cuprinde un număr de până la 83.500.000 de acțiuni oferite, constând în până la 69.500.000 de acțiuni nou-emise, oferite de companie și până la 14.000.000 de acțiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții deținut integral de Cristian Pandel.

Pachet minim de acțiuni, cu 3.200 de lei

Acțiunile oferite de agenția de turism Christian Tour la BVB sunt disponibile la un interval de preț cuprins între 1,875 lei per acțiune și 2,135 lei per acțiune. Oferta este structurată într-o tranșă destinată investitorilor de retail și o tranșă destinată investitorilor instituționali, fiecare reprezentând inițial 50% din acțiunile oferite.

„În funcție de nivelul cererii din partea investitorilor, compania și acționarul vânzător pot realoca între cele două tranșe până la 40% din acțiunile oferite. Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul fix de 2,135 lei per acțiune și beneficiază de un discount de 5% din prețul final al ofertei pentru subscrierile efectuate în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv până la data de 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acțiuni, echivalentul a 3.202,50 lei”, au explicat reprezentanții agenției.

