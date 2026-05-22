Încep lucrările la Curtea Veche, cel mai bătrân monument medieval din București

Construit în secolul al XV-lea și având o vechime de aproximativ 570 de ani, situl istoric este considerat prima curte domnească a Bucureștiului și locul din care s-a dezvoltat orașul de astăzi.

Primarul Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire necesară pentru lucrările urgente de conservare și protejare a monumentului.

Reprezentanții Primăriei spun că monumentul istoric se află într-o stare critică. Infiltrațiile de apă, degradarea accentuată a zidurilor și lipsa măsurilor de conservare din ultimii ani au transformat Curtea Veche într-un sit vulnerabil.

Potrivit autorităților, în interior plouă, vegetația a invadat structura monumentului, iar intervenția este necesară pentru a evita distrugerea totală a vestigiilor.

Lucrările ar urma să înceapă în aproximativ trei-patru săptămâni și să dureze între patru și șase luni.

Un simbol al istoriei Bucureștiului

Situat pe strada Franceză nr. 19-23, în Centrul Vechi al Capitalei, ansamblul ocupă o suprafață de 3.380 de metri pătrați și include nouă corpuri de clădire.

Curtea Veche a reprezentat timp de secole centrul politic, administrativ și comercial al Țării Românești și reședința unor domnitori importanți precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu.

În jurul acestui sit istoric s-a dezvoltat ulterior orașul București.

Lucrările începute în 2018 au fost abandonate

Autoritățile amintesc că o tentativă de punere în siguranță a monumentului a existat și în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu și abandonate fără măsuri minime de conservare.

Până în anul 2015, în incinta Curții Vechi a funcționat un muzeu dedicat istoriei medievale a Bucureștiului.

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, municipalitatea anunță că monumentul va intra într-un amplu proces de restaurare.

