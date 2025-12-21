Vacanța de iarnă în siguranță: Ferește-te de țepe!

Fie că este petrecută acasă, în țară sau peste hotare, vacanța de iarnă presupune relaxare, călătorii și timp de calitate alături de cei dragi. Pentru ca aceste momente să nu fie umbrite de probleme neprevăzute, Protecția Consumatorilor InfoCons oferă o serie de recomandări utile menite să asigure o vacanță de Crăciun fără griji.

Atenție sporită la achiziționarea pachetelor turistice

InfoCons recomandă consumatorilor să se informeze temeinic înainte de a achiziționa servicii turistice, mai ales în această perioadă aglomerată a anului. Este esențial să fie solicitate toate detaliile legate de destinație, cazare, transport, servicii de masă și modalități de plată.

Agențiile de turism au obligația legală de a furniza, în scris, informații complete despre traseu, mijloacele de transport, unitățile de cazare, durata sejurului, condițiile de plată, numărul minim de participanți, precum și despre documentele de călătorie necesare, inclusiv pașapoarte, vize și asigurări.

Contractul, un document esențial

Un alt aspect important este citirea cu atenție a contractului înainte de semnare. Acesta trebuie să includă clar serviciile oferite, prețul total, condițiile de modificare sau anulare, termenele de plată și drepturile turistului. Consumatorii trebuie să primească obligatoriu un exemplar al contractului.

În cazul pachetelor personalizate, InfoCons atrage atenția asupra verificării bonului de comandă și a confirmării rezervării. În lipsa confirmării scrise, consumatorii au dreptul la rambursarea sumelor achitate.

Asigurările și documentele de călătorie

Înainte de plecare, turiștii trebuie să se asigure că primesc toate documentele de călătorie necesare: orare, escale, date de contact pentru situații de urgență și, în cazul minorilor, informațiile persoanei responsabile de la destinație.

De asemenea, este recomandat să se verifice existența poliței de asigurare a agenției de turism în caz de insolvență sau faliment și să fie luate în considerare asigurările facultative pentru sănătate, accidente sau repatriere.

Aplicația InfoCons, un aliat de încredere în vacanță

Pentru ca vacanța de Crăciun să se desfășoare în siguranță, InfoCons pune la dispoziția elevilor și familiilor acestora Aplicația de Protecția Consumatorilor InfoCons, un instrument gratuit, disponibil în 33 de limbi, care poate fi descărcat din App Store, Google Play și App Gallery.

Aplicația oferă acces rapid la informații esențiale, inclusiv toate numerele de urgență din România și din străinătate. Secțiunea SOS este deosebit de utilă în situații neprevăzute, permițând apelarea numerelor de urgență chiar și offline, fără conexiune la internet, oriunde în lume.

Sprijin dedicat copiilor și părinților

InfoCons este alături de elevi și prin intermediul numărului InfoCons Junior – 021 9615, dedicat special copiilor. Prin apelarea acestuia, elevii pot primi consiliere, informații despre drepturile lor și îndrumări privind depunerea sesizărilor în domeniul protecției consumatorilor.

Totodată, aplicația contribuie la formarea copiilor ca viitori consumatori informați și responsabili. Prin intermediul Aplicației Europene Gratuite de Protecția Consumatorului, utilizatorii pot accesa informații despre produse agroalimentare, electronice și electrocasnice, pot consulta secțiunea de alerte și pot face alegeri în cunoștință de cauză.

Funcționalități utile pentru o vacanță fără griji

Aplicația InfoCons oferă numeroase instrumente utile, printre care:

scanarea codurilor de bare pentru identificarea ingredientelor, aditivilor, alergenilor și valorilor nutriționale;

scanarea codurilor QR de pe etichetele energetice ale aparatelor electrocasnice;

acces la toate numerele utile și de urgență, la nivel local, național și internațional;

alerte pentru produse alimentare și nealimentare;

informații despre timpii de așteptare la punctele de trecere a frontierei;

verificarea agențiilor de turism, unităților de cazare și a unităților de alimentație publică autorizate din România.

InfoCons le recomandă tuturor consumatorilor să fie informați, vigilenți și să folosească instrumentele puse la dispoziție pentru a se bucura de o vacanță de Crăciun în siguranță. Alege bine pentru tine și pentru familia ta!