Vacanță în Sharm El-Sheikh: ghidul complet pentru românii care visează la farmecul Egiptului

Situată în sudul Peninsulei Sinai, pe malul Mării Roșii, stațiunea egipteană, care într-o traducere aproximativă înseamnă „Golful Înțelepților”, pare creată special pentru cei ce vor mai mult decât clasica vacanță „all inclusive”.

Aici, într-o singură zi, poți trăi senzația că te scufunzi într-un acvariu fără fund, făcând snorkeling printre peștii exotici, poți traversa deșertul pe ATV sau pe cămilă, iar seara poți încheia programul asistând la spectacolul apusului, care transformă nisipul într-un miraj de lumini roșiatice.

De altfel, Sharm El-Sheikh atrage anual milioane de turiști, nu numai datorită plajelor spectaculoase și a resorturilor sale elegante all inclusive, ci mai ales datorită diversității de activități, croite pentru toate gusturile.

Soare, 365 de zile pe an

Un alt atu al stațiunii este clima, extrem de îngăduitoare aproape pe întreaga durată a anului. Sharm El-Sheikh este o destinație ideală, atât pentru vacanțe de vară, cât și pentru escapade de iarnă.

Cu veri lungi, uscate și ierni blânde, Sharm El-Sheikh este genul de locație unde poți merge inclusiv în februarie, atunci când temperaturile trec de 20 de grade Celsius.

Când în România temperaturile scad și cerul devine plumburiu, aici te așteaptă plaje primitoare, vreme senină și apa caldă a Mării Roșii.

Un paradis subacvatic unic

Apa caldă și extrem de clară face din această zonă un adevărat paradis pentru snorkeling și scufundări, fiind considerată de mulți drept capitala mondială a diving-ului.

De altfel, Marea Roșie impresionează prin limpezimea apei și biodiversitatea sa uluitoare: recife viu colorate, bancuri de pești tropicali, corali imenși și peisaje subacvatice, ce par desprinse din documentare.

Scufundările în Sharm El-Sheikh sunt legate de Parcul Național Ras Muhammad, una dintre cele mai spectaculoase rezevații marine ale planetei.

Ras Muhammad este plasat în extremitatea sudică a Peninsulei Sinai, acolo unde apele Mării Roșii și ale Golfului Suez se întâlnesc, producând curenți puternici și oferind un habitat pentru o viață marină diversă.

Două recife populare printre scafandri sunt Shark Reef, un perete vertical care coboară până la peste 800 de metri, și Yolanda Reef, locul unde se află epava vasului Yolanda. Cele două recife celebre atrag anual mii de pasionați de scufundări din întreaga lume.

Chiar dacă nu ai brevet de scufundător, snorkelingul este suficient pentru a descoperi această lume fascinantă.

O excursie pe vasele care merg în Ras Muhammad costă în jur de 40 USD. În preț sunt incluse prânzul și băuturile, precum și trei opriri pentru snorkeling. Cei care vor să facă scufundări mai plătesc o taxă de aproximativ 20 USD.

ATV-uri, cămile și adrenalină

În timp ce marea oferă relaxare, deșertul vine cu o doză perfectă de aventură. Iar Sharm El-Sheikh nu înseamnă doar plajă și apă. La doar câțiva kilometri de resorturi începe peisajul spectaculos al deșertului Sinai.

Acesta este destul de diferit de deșerturile „tipice” cu dune uriașe, precum Sahara, iar relieful lui este mult mai variat. Are zone cu dune de nisip, munți stâncoși și abrupți, platouri cu porțiuni pietroase și văi.

În acest peisaj, una dintre aventurile de neuitat ale locului este safariul cu ATV-ul în deșertul Sinaiului. Tururile includ, de regulă, opriri în tabere beduine tradiționale, plimbări cu cămila și contemplarea unor apusuri care transformă nisipul într-un spectacol de nuanțe roșiatice.

Cerul limpede și lipsa poluării transformă serile în deșert într-o experiență aparte, perfectă pentru cine romantice sau observații astronomice. E genul de experiență care te scoate complet din rutină și îți oferă senzația autentică a Orientului.

O astfel de excursie cu ATV-ul costă aproximativ 25 USD.

Atracții culturale

Dincolo de resorturi și plaje, orașul ascunde câteva obiective impresionante, ridicate în mijlocul deșertului.

Sharm El-Sheikh se află pe o fâșie de pământ înaltă și stâncoasă, care înaintează în mare și domină Strâmtoarea Tiran, la gura de vărsare a Golfului Aqaba. Importanța strategică a dus la transformarea sa dintr-un sat de pescari, într-un port și o bază navală esențială pentru marina egipteană.

Orașul a fost cucerit de Israel în timpul Crizei Canalului Suez, în 1956, și a fost dat înapoi Egiptului, în 1957. O forță de menținere a păcii a Națiunilor Unite a fost staționată acolo până la Războiul de Șase Zile, din 1967, atunci când a fost reocupat de Israel. Sharm El-Sheikh a rămas sub control israelian până când Peninsula Sinai a fost returnată Egiptului, în 1982, după încheierea tratatul de pace egipteano-israelian din 1979.

Președintele de atunci al Egiptului, Hosni Mubarak, a desemnat Sharm El-Sheikh drept „Orașul Păcii”, în 1982, iar guvernul egiptean a început o politică de încurajare a dezvoltării regiunii. Oamenii de afaceri și investitorii egipteni, alături de investitori globali, între care companii hoteliere internaționale celebre, au contribuit la dezvoltarea turismului și construirea mai multor megaproiecte, inclusiv moschei și biserici.

Considerată un simbol unic în arhitectura islamică, Moscheea Al Sahaba, din mijlocul zonei Pieței Vechi a orașului, pare desprinsă din „O mie și una de nopți”.

Moscheea îmbină stiluri arhitecturale diferite și include un centru cultural islamic internațional și o bibliotecă religioasă și culturală în diferite limbi. Al Sahaba este desfășurată pe o suprafață de trei mii de metri și are două minarete, fiecare cu o înălțime de 76 de metri, precum și un număr impresionant de cupole.

Un alt punct de atracție este Moscheea Al Mustafa, care, la prima vedere, pare un castel magic. Clădirea este un amestec de arhitectură otomană și mamelucă și poate găzdui aproximativ 3.000 de credincioși. De asemenea, turiștii pot vizita Biserica ortodoxă coptă Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Mina, un alt loc special, cu o arhitectură unică în peisajul egiptean.Toate aceste obiective completează imaginea cosmopolită a stațiunii și oferă turiștilor o perspectivă diferită asupra culturii locale.

Bruxelles-ul Orientului Mijlociu

Pe lângă atracțiile turistice, stațiunea egipteană este astăzi cunoscută și pentru medierea unor chestiuni politice și economice de importanță globală. De când a fost numit „Orașul Păcii”, Sharm El-Sheikh și-a luat rolul în serios.

Apropierea sa geografică de numeroase țări importante din Orientul Mijlociu, precum și spațiile de cazare luxoase au transformat orașul într-un loc atractiv pentru o serie de conferințe internaționale de pace, ceea ce i-a adus o recunoaștere specială din partea UNESCO.

Orașul, care număra anul trecut peste 80.000 de locuitori, a găzduit în ultimele decenii numeroase reuniuni de pace vitale pentru Orientul Mijlociu, cum ar fi negocierile directe israeliano-palestiniene din 2010. Tot aici, cu 11 ani mai devreme, fusese parafat și acordul de restabilire a autonomiei palestiniene asupra Fâșiei Gaza. În noiembrie 2022, la Sharm El-Sheikh a avut loc Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice COP 27.

Orașul dispune, de altfel, de un centru de congrese, unde au loc întruniri politice și economice internaționale, inclusiv conferințe de pace, reuniuni ministeriale, precum și summit-uri ale Băncii Mondiale și Ligii Arabe.

Orașul care pulsează după apus

Ziua aparține plajelor, dar seara Sharm El-Sheikh se transformă. Bazarurile se animă, terasele se umplu, iar străzile devin un spectacol continuu de lumini, muzică și negociere.

Dacă nu ai experimentat până acum „arta” tocmitului, aici ai ocazia perfectă. În piețele locale, negocierea nu este doar acceptată, ci aproape obligatorie.

Poți începe discuția pentru un suvenir la un preț și să îl obții la jumătate, dacă ai suficientă răbdare și un zâmbet potrivit.

Concomitent, în resorturi, turiștii participă la show-uri cu trupe de dansatori, muzică live, artiști și DJ-i cunoscuți. Spre exemplu, anul trecut, la Rixos Radamis, unul dintre hotelurile din rețeaua Rixos, a avut loc un spectacol susținut de Jennifer Lopez.

De asemenea, după o zi de explorare, puține experiențe sunt mai plăcute decât o baie turcească tradițională. Hamam-ul egiptean combină sauna, exfolierea, masajul și aromaterapia într-un ritual complet de relaxare, perfect pentru refacere după snorkeling sau safari.

De ce aleg tot mai mulți români această destinație

Sharm El-Sheikh câștigă teren rapid în preferințele turiștilor români dintr-un motiv simplu: oferă multe pentru prețul plătit.

În comparație cu alte destinații exotice, Egiptul vine cu pachete accesibile, hoteluri all inclusive de înaltă calitate și servicii bine dezvoltate.

În plus, noile zboruri charter din România fac drumul mult mai simplu și mai comod.

Egiptul își consolidează poziția ca una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români, iar datele indică o creștere constantă a cererii.

Potrivit turoperatorului „JoinUp! România”, numărul de pasageri a urcat de la peste 10.000, în 2023, la peste 24.000, în 2024, și a ajuns la peste 62.000, în 2025. Pentru sezonul de vară 2026, compania estimează aproximativ 85.000 de turiști români care vor călători în Egipt, menținând trendul ascendent.

Stațiunea Sharm El-Sheikh se află în topul preferințelor turiștilor, conform statisticilor furnizate de același turoperator, fiind apreciată pentru resorturile de calitate, serviciile all-inclusive și condițiile excelente pentru scufundări și snorkeling.

„JoinUp! România” se numără printre operatorii de turism care au contribuit timpuriu la dezvoltarea acestei destinații pe piața locală. Evoluția este susținută și de cifre: peste 6.000 de turiști, în 2023, 13.000, în 2024, și 31.000, în 2025, au ales această stațiune.

Operatorul își menține poziția puternică pe piața Egiptului, prin extinderea accesibilității și diversificarea portofoliului hotelier. Dacă în 2023 existau plecări din șase aeroporturi, în prezent oferta include peste zece aeroporturi din România.

În sezonul de vară 2026, zborurile către Sharm El-Sheikh vor fi operate din Cluj-Napoca, București, Timișoara, Suceava, Oradea și Iași, iar programul de zbor a fost extins și către Hurghada și El Alamein.

Compania face parte din rețeaua internațională „Join UP!”, brand fondat în Ucraina, în 2010, activ în 10 piețe: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, România, Cehia, Slovacia, Moldova, Kazahstan și Ucraina.

Profilul turistului român care alege Egiptul este format preponderent de familiile din clasa de mijloc, aflate în căutarea unei vacanțe accesibile, confortabile și cu servicii previzibile.

Totuși, acest profil s-a diversificat în ultimii ani: crește numărul cuplurilor tinere și al turiștilor individuali, atrași mai degrabă de experiențe precum cultura, aventura sau croazierele, în timp ce segmentul premium și de lux devine tot mai vizibil, au mai spus reprezentanții „JoinUp! România”.

Comparativ cu alte destinații, Egiptul s-a impus ca o opțiune atractivă pentru turiștii atenți la buget, mai ales în raport cu destinațiile europene mai costisitoare.

Deși țări precum Spania, Grecia sau Turcia rămân în topul preferințelor, ofertele avantajoase și clima însorită pe tot parcursul anului transformă Egiptul într-o alegere tot mai populară pentru români, în special în sezonul rece.

Merită?

Dacă îți dorești o vacanță care combină relaxarea la plajă cu aventura, exotismul oriental și confortul resorturilor moderne, răspunsul este clar: da!

Sharm El-Sheikh nu este doar o destinație de vacanță.

Este locul în care poți înota printre corali dimineața, poți traversa deșertul la prânz și poți admira luminile Orientului seara, sorbind dintr-un ceai preparat de beduini.

Iar pentru români, acest lucru este acum mai accesibil ca oricând.

Idei de cazare

Unul dintre lanțurile hoteliere recomandate pentru a petrece o vacanță reușită este rețeaua Rixos. Hotelurile Rixos din Egipt oferă un portofoliu divers de resorturi de lux, combinând concepte ultra all inclusive, divertisment de clasă mondială, gastronomie rafinată și locații excepționale la Marea Roșie.

De la destinații ideale pentru familii cu copii până la resorturi exclusiv pentru adulți sau vile private, fiecare proprietate oferă o experiență unică și premium.

Între locațiile recomandate figurează „Rixos Premium Seagate”, un resort emblematic pentru familii, care redefinește experiența ultra all inclusive la Marea Roșie, „Rixos Sharm El-Sheikh” (doar pentru adulți 18+) - cel mai mare resort din regiune destinat exclusiv adulților -, „Rixos Radamis Sharm El-Sheikh”, un resort de nouă generație care oferă amploare, inovație și experiențe imersive de familie, „Swissôtel Sharm El-Sheikh”, un resort lifestyle contemporan ce combină ospitalitatea elvețiană cu conceptul ultra all inclusive și, pentru cei cu un buget mare, „Club Privé by Rixos Sharm El-Sheikh”, o colecție ultra-lux de vile private, oferind cel mai înalt nivel de exclusivitate și servicii personalizate.

