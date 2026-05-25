Fifor, mesaj ferm despre banii de la UE: PSD pune interesul României deasupra conflictelor de moment

"PSD a fost şi este un partid responsabil şi, indiferent de disputele politice conjuncturale, susţine proiectele necesare pentru ca România să acceseze fondurile europene care îi revin. Legea salarizării unitare este unul dintre jaloanele asumate prin PNRR, iar blocarea acestui proiect ar pune în pericol 770 de milioane de euro pe care România nu îşi permite să îi piardă. Trebuie spus foarte clar că acest proiect nu a apărut peste noapte. În perioada în care Ministerul Muncii era condus de Florin Manole, legea era practic finalizată din punct de vedere tehnic şi pregătită pentru etapa politică decisivă. Existau deja soluţiile necesare pentru corectarea inechităţilor şi pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR. Din păcate, în locul unui partener de dialog interesat să ducă la bun sfârşit un proiect esenţial pentru România, Ministerul Muncii s-a lovit de blocaje şi de lipsa unei asumări reale la nivelul conducerii Guvernului. Astăzi plătim şi pentru timpul pierdut atunci", a scris Fifor pe Facebook.



El a adăugat că în această perioadă PSD a insistat asupra "unor principii care nu sunt negociabile".



"Primul este conservarea drepturilor câştigate. Niciun angajat nu trebuie să piardă din venitul pe care îl are astăzi. Important: de reţinut distincţia dintre salariu (salariul propriu-zis) şi venit salarial (respectiv salariu + sporuri + prime şi alte drepturi). Distincţia este importantă deoarece multe sporuri acordate în prezent vor fi introduse în salariul brut. Indiferent de coeficientul stabilit în grilă pentru o anumită profesie şi indiferent dacă nu va mai primi anumite sporuri, angajatul nu va pierde niciun leu din totalul veniturilor pe care le are în prezent. Va avea, la finalul lunii, cel puţin aceiaşi bani în portofel pe care îi are şi astăzi. Al doilea principiu este echitatea. Pentru aceeaşi muncă şi aceeaşi responsabilitate trebuie să existe aceeaşi salarizare. România are nevoie de un sistem coerent, predictibil şi echilibrat, care să elimine discrepanţele acumulate în timp între categorii profesionale aflate în situaţii similare", a menţionat deputatul PSD.



Fifor a subliniat că al treilea principiu susţinut ferm de PSD a fost cel al 'decenţei' în ceea ce priveşte veniturile demnitarilor.



"Solicitarea oficială transmisă Comisiei Europene de către ministrul PSD al Muncii a fost ca salariile demnitarilor să rămână îngheţate şi să fie aliniate gradual, în anii următori, la nivelul prevăzut de noua grilă de salarizare. Comisia Europeană nu a acceptat această variantă, argumentând că toate prevederile legii trebuie să intre simultan în vigoare la 1 ianuarie 2027, pentru a evita repetarea situaţiilor din trecut, când aplicarea diferenţiată a generat noi dezechilibre şi inechităţi", a spus el.



Printre caracteristicile esenţiale ale propunerii legislative, Mihai Fifor aminteşte: salariile bugetarilor vor fi organizate pe 12 grade de salarizare, în funcţie de complexitatea şi responsabilitatea fiecărei poziţii.Valoarea salariilor va fi stabilită pe baza unui factor de multiplicare de la 1 la 8, unde 1 este valoarea de referinţă, iar 8 este salariul cel mai mare din sistemul bugetar, respectiv cel al preşedintelui României.



Valoarea de referinţă pentru anul 2027, când va intra legea în vigoare, va fi de 4.100 lei. Aceasta înseamnă că preşedintele României va avea un salariu brut total de 32.800 lei. Rezultă că salariile bugetarilor se vor încadra între valoarea salariului minim şi salariul preşedintelui României.



"Ministrul interimar al Muncii are obligaţia să declanşeze de urgenţă consultările cu organizaţiile sindicale. Vorbim despre o negociere tehnică extrem de complexă, care nu poate fi purtată exclusiv la nivel parlamentar şi care are nevoie de expertiza specialiştilor din Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor. Concluziile acestor consultări trebuie integrate în forma finală a proiectului care va fi supus dezbaterii şi adoptării în Parlament", a conchis acesta. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați