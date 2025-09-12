Goana după turiști: vacanță în rate, la hotel de 4 stele, cu preț de 2 stele

Agențiile de turism au început să vândă vacanțe pentru vara anului viitor, în țară și în străinătate, cu reduceri până la 50%, în programul „early booking”. Lunile septembrie și octombrie sunt cele mai recomandate pentru a cumpăra un pachet turistic de vară, cu mult timp înainte, prin agenție. În afară de reducerile substanțiale care se aplică, agențiile de turism pot oferi și plata în rate, în diverse forme. În acest fel, deși aproape s-au eliminat voucherele de vacanță acordate în ultimii ani de guvernele României, pentru concediile făcute în țară, românii își pot achita un sejur în condiții foarte bune, cu bani puțini. De exemplu, 6 zile pe litoralul românesc la un hotel de 4 sau 5 stele, all inclusive, în vârf de sezon estival, devine mai ieftin decât unul la un hotel de 2 sau 3 stele, fără mese incluse, în extrasezon, dacă se cumpără începând din prima lună de toamnă a anului anterior.

Anul acesta, hotelierii și agențiile de turism au raportat pierderi cauzate de eliminarea, în mare măsură, a voucherelor de vacanță, dar și de creșterea bruscă a Taxei pe Valoarea Adăugată. Cei care au avut de câștigat, mai ales în sezonul estival 2025, au fost hotelierii care și-au ajustat prețurile și au schimbat strategia de marketing, adaptându-se din mers la cerințele pieței.

La începutul vârfului de sezon pe litoralul românesc – după 20 iulie – cei care au renunțat la majorarea tarifelor sau chiar le-au scăzut au reușit să umple hotelurile cu peste 80% grad de ocupare, cu foarte multe solicitări pentru ofertele „last minute”. De trei ani se înregistrează acest fenomen, ceea ce arată că turiștii români caută produse bune și ieftine.

Și unii hotelieri din Bulgaria au fost nevoiți să taie din prețuri, mai ales la hotelurile de lux – 4 și 5 stele all inclusive, unde au reușit să atragă mai mulți turiști doar după ce au anunțat reduceri substanțiale.

Pentru vara anului viitor, agențiile de turism din România sunt pregătite să se confrunte cu același fenomen. După o creștere constantă, înregistrată de la un an la altul, 2025 a fost anul în care vânzările în turism au scăzut cu aproximativ 30% față de 2024, dar anul trecut se raporta o creștere cu același procent față de 2023, ceea ce înseamnă că s-a ajuns la nivelul vânzărilor de acum doi ani, doar 2024 fiind un an mai bun. Anul trecut încă au fost folosite voucherele de vacanță la valoarea crescută până la 1.600 de lei, iar unii bugetari au avut și vouchere nefolosite cu un an înainte. Anul acesta, valoarea voucherelor s-a redus la jumătate, dar s-a aplicat și o plafonare, fiind acordate doar în funcție de nivelul de salarizare, ceea ce a făcut ca mai puțin de 20% dintre vouchere să fie folosite de angajați.

Profesorii au primit voucherele la sfârșitul concediilor

Profesorilor li s-a aprobat alocarea bugetului pentru voucherele de vacanță pe 2025 cu doar 3 zile înainte de 1 septembrie, când deja nu le mai puteau folosi. Chiar și așa, angajații care au primit prea târziu aceste vouchere le mai pot folosi în vacanța de iarnă, dacă vor să plătească o parte din concediu în România.

Patronatele din industria ospitalității au declarat că cele două măsuri ale guvernului – legate de vouchere și de creșterea TVA – reprezintă o „frână pentru turism”, iar următoarea creștere de TVA până la 21%, anunțată pentru luna ianuarie a anului viitor ar afecta și mai mult acest sector economic. Dar în scădere au fost și solicitările românilor pentru vacanțe în străinătate, ceea ce arată că nu doar aceste măsuri care privesc piața internă au contribuit la scăderile de vânzări din turism. Agențiile se confruntă și cu o creștere a prețurilor în destinațiile preferate de turiștii din țara noastră - în special în Turcia, Grecia și Bulgaria, în timp ce veniturile românilor nu au crescut în același ritm în ultimii trei ani. Cu toate acestea, volumul de vânzări și încasările, atât ale agențiilor de turism, cât și ale hotelierilor, se mențin la un nivel care îl depășește pe cel din anul 2019 – luat ca referință ca fiind cel mai bun înainte de pandemie.

Scheme oferite de agenții pentru plata eșalonată

Noile strategii de vânzări, cu oferte la jumătate de preț și cu posibilitatea de a se plăti eșalonat, mențin trendul pozitiv al industriei ospitalității. Există și posibilitatea de a se face credite pentru vacanțe, dar cei mai mulți români care vor să-și ofere măcar o vacanță de vară pe litoral, în condiții foarte bune, chiar dacă nu au venituri mari, preferă o schemă de plată în rate la agențiile de turism. De exemplu, după ce se face rezervarea, se poate achita doar 10% din valoarea pachetului turistic, apoi se plătește lunar o sumă convenită cu agenția și ultima tranșă se achită cu o săptămână sau 10 zile înainte de ziua cazării.

Doar cei care cumpără pachete turistice prin intermediul agențiilor autorizate pot beneficia de aceste scheme de reduceri, astfel încât rezervările făcute pe site-uri precum Booking.com devin mai scumpe. În plus, agențiile de turism se supun legislației din acest sector de activitate și oferă garanții în caz de „overbooking” sau alte probleme care pot apărea în acest domeniu, în timp ce o platformă de rezervări nu este recunoscută de legislația românească și nu oferă garanții.

Eventualele reduceri de prețuri pot fi făcute, pentru platformele online, doar de către hotelieri, fiind greu de găsit, în timp ce angajații unei agenții de turism le pun clienților la dispoziție mai multe variante din care pot alege ceea ce li se potrivește.

