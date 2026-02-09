Valentine’s Day, 2026: Tarife pentru cupluri în cele mai populare stațiuni montane

Comparativ cu anul trecut, prețurile pentru perioada 14–15 februarie 2026 au crescut.

Poiana Brașov, cele mai mari tarife

Muntele rămâne destinația preferată de Valentine’s Day, iar Poiana Brașov se numără printre cele mai căutate stațiuni. În acest an, un sejur de două nopți pentru un cuplu este mai scump decât în 2025, în special la pachetele care includ servicii suplimentare.

Prețurile pentru pachete complete, care includ cazare, mic dejun, cină romantică și acces la SPA, pornesc de la circa 800 de euro pentru două nopți. Există și variante mai accesibile, cu tarife de la 500 de euro. Cei care optează doar pentru cazare și mic dejun pot plăti în jur de 200 de euro pentru două nopți sau aproximativ 150 de euro pe noapte.

Destinații accesibile

Pe lângă Poiana Brașov, îndrăgostiții aleg și stațiuni, precum Sinaia, Bușteni, Predeal sau Păltiniș. În Sinaia, un sejur de două nopți pentru un cuplu pornește de la 300 de euro, în timp ce tariful mediu pentru un pachet de weekend este în jur de 150 de euro.

La Bușteni prețurile sunt mai accesibile. Un sejur de două nopți începe de la 100–110 euro pentru un cuplu, iar pachetele care includ facilități suplimentare pot ajunge la 250 de euro.

Tarife similare se regăsesc și în Predeal, unde cazarea pentru două nopți pornește de la 100 de euro și poate ajunge la 300 de euro, în funcție de servicii.

Păltiniș, cea mai ieftină opțune

În acest an, Păltiniș este cea mai accesibilă destinație montană pentru Valentine’s Day. Aici, cazarea pentru două nopți pentru un cuplu pornește de la 80 de euro, fără cină romantică sau alte facilități incluse, fiind o opțiune preferată de cei care caută un weekend la munte cu buget redus, potrivit spynews.ro.