Voucherele de vacanță au devenit subiect de propagandă politică

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, încearcă să-i convingă pe beneficiari că voucherele au avut rol negativ pentru turism - în ciuda tuturor analizelor anuale ale mediului de afaceri care arată contrariul. Nici măcar nu este prima oară când voucherele sunt atacate prin propagandă. S-a mai întâmplat și în 2021-2022, când a existat o campanie mediatică bazată pe date false, lansată pentru a justifica o eventuală renunțare la finanțarea lor, în 2023. PNL le-a redescoperit, însă, înainte de campania electorală din 2023, iar astfel au mai fost salvate pentru următorii doi ani.

Ministrul Radu Miruță încearcă să-și justifice lipsa totală de implicare în salvarea bugetului pentru voucherele de vacanță, preluând o campanie media din 2021-2022 care susținea că acest sprijin pentru turism este, de fapt, nociv pentru economia României. Totul vine în contextul războiului total dintre ministrul USR și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea.

Voucherele au fost introduse prin lege, cu finanțarea aferentă, în 2017, cu aplicabilitate din ianuarie 2018, de fostul ministru PSD al Turismului, Mircea Titus Dobre. Rezultatele s-au văzut imediat, iar mediul de afaceri a cerut extinderea finanțării și pentru angajații din companiile private.

Atacate permanent de USR

Bugetarii au beneficiat, din 2018 de vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 de lei pe an, iar valoarea a crescut până la 1.650 de lei, anul trecut, când s-a decis reducerea la jumătate a sumei și coplata, doar pentru bugetarii care au venituri sub plafonul de 8.000 de lei pe lună.

Voucherele au fost atacate permanent de opozanții PSD, mai ales în 2021-2022, însă au fost salvate de strategii de campanie ai PNL, în 2023. În martie 2023, guvernul de atunci promitea vouchere de vacanță în valoare de 6 miliarde de lei, pentru anul electoral. Mai exact, PNL a lansat primul „glonț de aur” înainte de campania electorală, preluând o inițiativă a fostului ministru PSD al Turismului, Mircea Titus Dobre.

Amendamente ignorate, apoi preluate de PNL

Deși fostul ministru Dobre a depus mai multe amendamente la legea inițiată de el, care făcea parte din planul de guvernare, încercând să introducă voucherele de vacanță și pentru mediul privat, cât timp a fost deputat PSD, apoi Pro România, celelalte partide le-au ignorat sau chiar le-au criticat și s-au opus adoptării lor. Apoi, PNL a lansat proiectul de lege prin care se putea pune în aplicare măsurile lui Dobre, deși executivul urma să mărească taxe și impozite pentru a strânge bani la bugetul statului.

Propunerile făcute timp de patru ani, de Mircea Titus Dobre, pentru a li se acorda vouchere de vacanță și angajaților din mediul privat, aveau ca fundamentare posibilitatea de a fi scăzută respectiva sumă din impozitele pe profit ale firmelor, astfel încât să se susțină turismul intern și să crească încasările la bugetul statului, din încasările în acest sector de activitate. Toate încercările fostului ministru PSD apoi deputat Pro România au fost respinse în Parlament, din 2018 până în 2021, deși atunci când a depus amendamentele nu existau problemele financiare de mai târziu.

Alina Gorghiu declara, la depunerea proiectului de lege al PNL din 2023, că respectiva modificare prevedea extinderea sistemului voucherelor de vacanță suportate din bugetul de stat și la cei 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, eliminând o discrepanță importantă, între angajații din sectorul bugetar și cei de la privat, fără ca angajatorii privați să facă un efort propriu - adică exact așa cum propusese Mircea Dobre.

Gorghiu explica și că această modificare ar fi o măsură care „încurajează încheierea de contracte de muncă și reduce presiunea fiscală în condițiile în care la noi costul fiscal pe angajat este de peste 40%, cel mai ridicat din UE”, subliniind că un element foarte important era faptul că cea mai mare parte din valoarea acestor vouchere de vacanță, cel puțin două treimi, s-ar întoarce în economie.

Analizele false din 2021

Acest proiect de lege și declarațiile privind egalitatea dintre salariați veneau după cinci ani în care voucherele au fost în general criticate, inclusiv de membrii PNL. În 2021 a existat o campanie susținută mediatic împotriva acestei măsuri pe care mulți au considerat-o populistă și păguboasă, fiind lansate mai multe analize false despre ineficiența voucherelor.

Chiar s-a spus că măsura distruge turismul românesc. Din 2022, însă, au început mai mulți politicieni și reprezentanți ai HoReCa și ai agențiilor de turism să laude măsura, iar ANAT a recunoscut că „voucherele de vacanță au determinat reducerea evaziunii fiscale în turism, dublarea numărului de unități de cazare clasificate în ultimii 10 ani, refacerea forței de muncă, consolidarea familiei, reducerea consumului de medicamente, reducerea concediilor medicale, relansarea turismului intern, o condiție și pentru creșterea calității serviciilor în turismul de incoming” - ceea ce este foarte adevărat, în contextul mai larg al susținerii industriei ospitalității, chiar și în condiții de criză multiplă, care a contribuit la susținerea situației generale a economiei României.

Susținerea din partea liberalilor

Abia la cinci ani după lansarea voucherelor de vacanță a reușit și PNL să înțeleagă egalitatea dintre salariații de la stat și cei de la privat.

„Parlamentul are voința de a elimina inechitățile dintre bugetari și angajații în mediul privat. Se vede voință politică în acest sens. În favoarea acestei propuneri au semnat nu mai puțin de 140 de parlamentari. Este foarte bine că pornim această discuție de fond de la voucherele de vacanță, pentru că toată lumea a auzit de ele și pentru că aceasta a fost o politică publică de succes, cu rezultate bune pentru angajați și pentru turism. Și este normal să extindem o măsură care dă rezultate. Salariat este și cel care lucrează în sistemul bugetar, dar și cel care își desfășoară activitatea în sistemul privat. Obiectivul urmărit de angajator fie el stat, fie privat - de la fiecare angajat în parte este același: productivitate la cel mai înalt nivel. Normal este ca și sistemul de beneficii să fie echitabil”, a explicat Alina Gorghiu, în cadrul dezbaterii din martie 2023 privind propunerea legislativă de acordare a voucherelor de vacanță și salariaților din sectorul privat, organizată de Comisia pentru antreprenoriat și turism.

În prezent, atât liberalii, cât și social-democrații, ar fi puși în situația în care și-ar renega propriile propuneri legislative din ultimii ani, dacă l-ar susține pe ministrul USR al Economiei, acesta dorind să elimine voucherele prin argumentele false care arată că ar face rău turismului și economiei României, în general.

Agențiile de turism susțin continuarea programului național

ANAT a comunicat și luna trecută că diminuarea numărului și a valorii voucherelor de vacanță deja creează prejudicii turismului. „Deși voucherele de vacanță continuă să fie utilizate și în septembrie, datele arată o scădere semnificativă față de anul precedent. Comparativ cu aceeași lună din 2024, numărul tichetelor de vacanță emise a fost mai mic cu aproape 85%, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere de 39%”, a transmis ANAT, într-un comunicat de presă.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor, în primele nouă luni ale anului 2025, s-au emis cu aproape 70% mai puține vouchere decât în perioada similară din 2024, iar numărul celor decontate a scăzut cu 31%.

„Această diminuare a valorii și volumului voucherelor de vacanță afectează unul dintre puținele instrumente directe de sprijin pentru turismul intern. Consecințele se resimt în întreaga industrie a ospitalității, care se confruntă cu presiuni suplimentare și cu o scădere a atractivității pieței locale, încurajând astfel migrarea turiștilor către destinații externe sau forme de turism nefiscalizate din România”, transmitea ANAT, în septembrie.

Diferența dintre ritmul de scădere al voucherelor emise și al celor decontate se explică prin faptul că, în circulație, există încă vouchere emise în 2024, în valoare de 1.600 de lei. Acestea contribuie temporar la menținerea unui nivel mai ridicat al decontărilor. Odată cu epuizarea acestor tichete, vor rămâne în circulație doar cele emise în acest an, în valoare de 800 de lei, al căror volum este, de asemenea, în scădere - au explicat reprezentanții agențiilor de turism, susținând că avertismentele formulate anterior de către specialiștii în turism s-au confirmat - respectiv, deciziile guvernamentale au avut un impact negativ asupra turismului intern, vizibil încă din prima lună de vară. Reducerea valorii voucherelor de vacanță, creșterea TVA-ului și scăderea puterii de cumpărare, contribuind la deteriorarea progresivă a situației, cu efecte accentuate pentru 2026 - mai explică ANAT.

