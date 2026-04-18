Zboruri mai confortabile: Dormitul în avion devine realitate pentru pasagerii de la clasa economică

Compania aeriană va deschide în curând rezervările pentru sejururi de patru ore în capsulele de dormit Skynest și spune că acestea vor fi primele paturi extensibile pentru călătorii cu buget redus. Pasagerii se vor simți însă confortabil alături de ceilalți pasageri, așa că firimiturile, parfumurile puternice și împărțirea patului sunt interzise, potrivit AP.

Cușetele cu perdea vor fi disponibile pentru pasagerii de la clasa economică și premium la bordul noilor aeronave Boeing 787-9 Dreamliner ale companiei aeriene începând din noiembrie. Avioanele vor deservi ruta Auckland-New York, care este unul dintre cele mai lungi zboruri comerciale din lume.

Călătorii vor avea opțiunea unui loc rezervat în avans pentru patru ore într-o cameră cu perdea, cu costuri începând de la 495 de dolari neozeelandezi (291 de dolari), pe lângă prețul biletelor la clasa economică. Însă utilizarea celor șase camere, aranjate într-un design cu trei paturi supraetajate între cabine, va plasa pasagerii în imediata apropiere a celorlalți, determinând compania aeriană să publice note de etichetă.

Pasagerii trebuie să se abțină de la gustări în compartimentele pentru bagaje, care nu pot fi folosite de copii sau de alți vizitatori.

„Asta înseamnă că se pot face doar un pui de somn solo, fără muzică sau aventuri în echipă”, se arată pe site-ul Air New Zealand. Pentru cei îngrijorați de curățenie, compania aeriană asigură călătorii că pernele, păturile și cearșafurile furnizate „sunt toate reîmprospătate” între somnurile de patru ore.

De asemenea, pasagerii sunt obligați să se schimbe în șosete special furnizate pentru a intra în nacelă, să își lege centurile de siguranță peste pături și să renunțe la a se stropi cu „parfumuri sau poțiuni” mirositoare. Pasagerii vor fi treziți de o schimbare ușoară a luminii la sfârșitul perioadei de patru ore petrecute în pat supraetajat sau de o însoțitoare de bord, posibil mai puțin blând, dacă nu se trezesc la timp.