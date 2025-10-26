x close
Când se deschid târgurile de Crăciun 2025 în marile orașe din România

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   06:40
Românii așteaptă cu nerăbdare deschiderea târgurilor de Crăciun pentru a se bucura de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă.

Marile orașe au stabilit deja programul târgurilor de Crăciun din acest an. 

Printre principalele atracții sunt mâncarea tradițională, spectacolele, colindele, patinoarele, bradul împodobit și căsuța lui Moș Crăciun.

Programul târgurilor de Crăciun 

București, Piața Constituției: 29.11.2025 – 28.12. 2025
Cluj-Napoca: 21.11.2025 – 01.01.2026
Iași: 01.12.2025 - 31.12.2025
Oradea: 28.11.2025 – 26.12.2025
Timișoara: 23.11.2025 – 07.01.2025
Craiova: 14.11.2025 – 04.01.2025
Sibiu: 14.11.2025 – 04.01.2025

 

