Când se deschid târgurile de Crăciun 2025 în marile orașe din România

Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Marile orașe au stabilit deja programul târgurilor de Crăciun din acest an.
Printre principalele atracții sunt mâncarea tradițională, spectacolele, colindele, patinoarele, bradul împodobit și căsuța lui Moș Crăciun.
Programul târgurilor de Crăciun
București, Piața Constituției: 29.11.2025 – 28.12. 2025
Cluj-Napoca: 21.11.2025 – 01.01.2026
Iași: 01.12.2025 - 31.12.2025
Oradea: 28.11.2025 – 26.12.2025
Timișoara: 23.11.2025 – 07.01.2025
Craiova: 14.11.2025 – 04.01.2025
Sibiu: 14.11.2025 – 04.01.2025
Citește pe Antena3.ro