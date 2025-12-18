Când să mergi la târgurile de Crăciun? Soluții pentru a evita cozile interminabile

Așa se întâmplă la târgul de Căciun din Craiova, unde se înghesuie mulți oameni la sfârșit de săptămână, astfel că devine extrem de aglomerat, restaurantele din zonă sunt rezervate iar locurile de parcare în zonă sunt ocupate.

Cum să evți aglomerația de la târgurile de Crăciun

Există însă câteva soluții pentru a te bucura de magia celui mai frumos târg din România.

Mergi în timpul săptămâniii, de luni până joi, rezervă înainte o masă la restaurant și lasă mașina la aeroport.

Peste 250.000 de turiști vin în fiecare weekend la târgul din Craiova, de vineri până duminică, comparativ cu 400.000 pe parcursul întregii săptămâni, conform estimărilor.

„Un check-in duminică şi un check out luni sau poate marţi sunt binevenite. De asemenea, între perioada Crăciunului şi Revelionului credem că este o perioadă foarte bună de vizitat târgul”, spune Florin Opriș, manager hotelier, pentru observatornews.ro.

Însă târgul de Crăciun nu este singura distracție din Craiova. Centrul vechi a fost renovat.

Trebuie însă făcute rezervări la restaurante pentru a lua masa în oraș.

Și problema parcărilor poate fi rezolvată.

„Doar la aeroport sunt peste 1000 de locuri de parcare, aşa că îi invităm pe toţi să lase maşina sau autocarul la marginea oraşului şi să folosească mijloacele de transport în comun”, recomandă Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Târgul rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026.