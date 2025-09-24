3 soluții rapide care te ajută să scoți petele de cafea de pe căni

Însă îndepărtarea petelor de cafea este surprinzător de ușoară. Iată 3 metode rapide de îndepărtare a petelor de cafea de pe căni, folosind o lavetă sau un burete și ingrediente standard de uz casnic:

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu poate să usuce și să irite pielea, așa că ai nevoie de mănuși de cauciuc dacă pielea ta este sensibilă.

Presară un strat de bicarbonat de sodiu pe fundul cănii. Adaugă câteva picături de apă și amestecă pentru a crea o pastă. Ia o cârpă moale sau un burete și freacă fundul și lateralele cănii. Poate fi necesar să faci acest lucru de câteva ori, însă majoritatea petelor vor dispărea în decurs de 1 minut. Clăteștecana și apoi spal-o ca de obicei.

Bar Keepers Friend

Dacă ai pielea sensibilă, poartă mănuși înainte de a utiliza acest produs de cuățare universal, deoarece conține un acid ușor. Presară un strat de Bar Keepers Friend pudră pe fundul cănii. Folosește o cârpă umedă și freacă fundul și lateralele cănii până când petele dispar. Clătește bine, apoi spală cana înainte de utilizare.

Pastă de dinți

Folosește o pastă de dinți de albire pentru o putere de curățare suplimentară. Adaugă o lingură cu pastă pe fundul cănii, apoi folosește o cârpă umedă pentru a freca fundul și lateralele cănii. Cantitatea de frecare necesară poate depinde de ingredientele și cât de abrazivă este pasta de dinți.

Cum să păstrezi cănile de cafea fără pete

- Nu lăsa o ceașcă cu cafea neterminată mult timp deoarece există riscul să lase în urmă pete întunecate, greu de îndepărtat. Auncă resturile de cafea și clătește cana înainte de a o pune în chiuvetă.

- Umple o cană cu apă fierbinte și o picătură de detergent de vase sau poți adăuga câteva linguri de oțet. Deși acestea sunt mai eficiente la albire decât la curățarea petelor, o înmuiere poate ajuta la menținerea cănilor fără pete.

Dacă îți place să savurrezi cafeaua de dimineață ore întregi, folosește o cană din oțel inoxidabil. Este mai puțin probabil să păteze și va menține cafeaua de dimineață caldă și plăcută, potrivit aol.com.

