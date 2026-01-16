5 moduri în care îți poți face pisica mai fericită

Uneori, oamenii cred că pisicile nu au nevoie de nicio atenție specială, dar nu este adevărat.

1. Programează jocul interactiv zilnic

Intensificarea jocului poate reduce anxietatea pisicilor, poate ajuta la obezitate și poate reduce comportamentele distructive din casă. Programează 10-15 minute de joacă o dată sau de două ori pe zi.

Jucăriile pot include o baghetă magică, jucării cu catnip, indicatoare laser sau chiar capace de sticle sau bile din folie de aluminiu pe care pisicile le pot lovi. Încheie jocul cu o recompensă, cum ar fi o masă mică sau o gustare preferată.

De asemenea, este important să-ți lași pisica să câștige în timpul jocului. Când câștigă, știe și se simte foarte împlinită.

2. Transformă ora mesei în timp pentru creier

Înlocuiește mesele din boluri cu jocuri pentru a angaja mintea pisicii. Acestea pot include hrănitoare puzzle, covorașe pentru snuffle și alte jucării pentru distribuirea hranei.

O altă modalitate de a transforma masa în timp pentru creier este să ascunzi puțină mâncare în cinci locuri diferite din casă, astfel încât pisica ta să o poată vâna.

3. Îmbunătățiește teritoriul vertical al pisicii

Adăugarea unui copac înalt pentru pisici în casa ta. sau instalarea de rafturi de perete pe care o pisică să se urce este o altă modalitate de a o face fericită.

Pisicilor le place să gândească în 3D, așa că atunci când faceți spațiu vertical, le sporiți încrederea. Le reduce stresul și poate adăuga mișcare zilnică corpului lor.

4. Programează control veterinar anual

Pisicile sunt pricepute la ascunderea durerii, astfel că examenele veterinare anuale sunt importante, în special pentru a verifica dacă există boli dentare și osteoartrită.

În sălbăticie, dacă prezintă durere, pot fi ucise. Așadar, vor umbla cu o boală dentară severă și nu este vorba doar de tartru și placă bacteriană.

Aproximativ 60% dintre pisicile de vârstă mijlocie până la vârsta înaintată au osteoartrită, dar este greu de observat.

Unii oameni vor vedea că nu sar pe canapea sau nu fac lucrurile pe care le fac în mod normal, dar ne uităm la cum se postează și, de asemenea, care este nivelul lor de durere, simțindu-le. Acest lucru ne oferă o mare capacitate de a lua în considerare opțiuni de gestionare a durerii, chiar și doar suplimente de multe ori.

5. Optimizează configurația litierei

O configurație ideală a litierei poate fi un stimulent major pentru pisici. Ar trebui să existe o litieră pentru fiecare pisică din casă - plus una suplimentară. Litierele ar trebui să fie mari și neacoperite, și plasate în locuri liniștite și separate.

Pisicile devin foarte posesive. Chiar și în cazul pisicilor care au trăit împreună exisăprobleme de comportament enorme atunci când o pisică stă afară, acolo unde cealaltă pisică merge la litieră. Această interacțiune nu este grozavă pentru ele împreună. Așadar, este foarte important să aveți litierele în locuri separate.

De asemenea, este recomandaă curățarea zilnică a litierei și schimbarea acesteia săptămânală. Praful din litieră poate duce la astm și alte probleme, așa că este indicat nisip pe bază de pin sau chiar tofu.

În cele din urmă, pisicile fac atât de multe pentru a ne îmbunătăți viața - de la a ne ajuta să ne relaxăm cu un tors mulțumit până la încetinirea declinului cognitiv la adulții cu vârste peste 50 de ani - încât este indicat să facem tot ce putem pentru a le oferi cele mai fericite vieți posibile, potrivit forbes.com.