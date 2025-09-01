6 utilizări neașteptate ale fierului de călcat în treburile casnice

Datorită designului său simplu și ușor de utilizat, acesta poate fi de folos în rezolvarea unor probleme casnice, la care nici nu te gândești.

1. Îndepărtarea petelor de ceară

Petele de ceară de pe fața de masă dau bătăi de cap oricui, iar primul impuls ese să o pui în mașina de spălat. Aceasta nu este însă soluția ideală dar folosirea fierului de călcat pentru a îndepărta excesul de ceară este cea mai bună alegere.

Lasă ceara să se usuce complet, apoi folosește un cuțit de unt pentru a răzui cât mai mult din ceară. Acoperă pata cu un prosop de hârtie și calcă la o temperatură scăzută, până când ceara se transferă pe hârtie.

În loc de un prosop de hârtie, poți încerca și cu un filtru de cafea, iar această metodă poate funcționa și pe covoare.

2. Îndepărarea petelor de apă și repararea loviturilor din mobilă

Fierul de călcat este o modalitate surprinzător de eficientă de a curăța petele de apă și de a netezi loviturile de pe obiectele de emoblier

Așează un prosop de hârtie umed peste lovitură și, folosind o presiune fermă, glisează fierul de călcat. Combinația de apă și căldură ar trebui să înmoaie lemnul suficient pentru a-l netezi.

Pentru petele de apă ai nevoie de un prosop sau o cârpă uscată și o atingere mai ușoară. Setează fierul de călcat la căldură redusă și aplică-l cu mișcări circulare ușoare peste pată, având grijă să nu-l lași prea mult timp într-un singur loc.

Cu timpul, pata ar trebui să se ridice,dar este posibil să fie nevoie să șlefuiești și să revopsești zona, în funcție de adâncimea și gravitatea petei.

3. Îndreptarea perdelelor

Când este umplut cu apă și setat la abur, un fier de călcat poate servi cu ușurință și ca aparat de călcat cu abur. Acesta este o alternativă excelentă, mai ales dacă îl folosești pe mobilier tapițat sau pe draperii suspendate.

În ambele cazuri trebuie să verifici etichetele de îngrijire și să testaezi o porțiune mică și discretă de material înainte de a aborda o zonă mai mare.

4. Îndreptarea adânciturilor din covoare

Mutarea mobilei prin cameră poate fi o modalitate excelentă de a oferi locuinței tale o reîmprospătare ieftină dar poate dezvălui probleme ascunse. Nu există nimic mai enervant decât adânciturile inestetice de pe covor care sunt expuse brusc.

Fierul de călcat te salvează, însă. Așează un prosop curat și umed peste adâncitură, setează fierul de călcat la o temperatură scăzută cu abur și mișcă-l ușor peste adâncitură pentru perioade scurte de timp.

Între fiecare încercare, aranjează covorul cu degetele și niciodată nu așeza fierul de călcat direct pe covor fără prosop deasupra.

5. Repararea pardoselii din vinil

Pardoseala din vinil poate fi un fel de coșmar de reparat sau înlocuit, dar dacă ai de-a face cu bule sau adâncituri, fierul de călcat ar putea oferi o soluție rapidă și ușoară.

Împreună cu un prosop sau o foaie de hârtie pergament, fierul de călcat este o modalitate excelentă de a înmuia pardoseala din vinil și de a o fixa la loc. Folosind o setare la temperatură joasă, o presiune ușoară și o întindere uniformă, mișcă fierul de călcat peste locul în cauză. După ce este netezit, așează un obiect greu pe zonă pentru o un timp.

Dacă te confrunți cu o problemă mai gravă, un fier de călcat te poate ajuta să ridici bucățile de vinil pentru a reaplica mai bine adezivul și a le monta din nou, după cum este necesar.

6. Îndepărtarea tapetului

Îndedpărtarea tapetului poate fi un proiect care necesită mult timp, dar un fier de călcat ajută la accelerarea procesului.

Folosind setarea pentru abur, trasează adezivul tapetului în timp ce lucrezi cu jeturi de abur și trage. Lipește panourile pe parcurs. Ar trebui să se înmoaie dar utilizarea unei raclete de vopsea poate ajuta, potrivit thespruce.com.