7 plante care îți protejează locuința de mucegai și mențin aerul curat

Mucegaiul se dezvoltă în condiții de umezeală și temperaturi scăzute iar acumularea condensului poate amplifica această problemă, generând alergii și probleme respiratorii.

Mucegaiul toxic, care poate fi negru, verde închis, gri sau portocaliu cu pete albe, este periculos pentru sănătate.

7 plante benefice pentru locuința ta

Aceste plante pot reduce umiditatea aerului și elimină sporii de mucegai, asigurând un mediu mai sănătos.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Absoarbe umezeala și filtrează toxinele, precum benzenul și formaldehida, însă este toxic pentru animalele de companie.

Necesită lumină indirectă și udare la 1-2 săptămâni.

Iedera englezească (Hedera helix)

Reduce mucegaiul și îmbunătățește calitatea aerului, fiind utilă pentru persoanele cu astm.

Trebuie evitată lumina directă și se udă la 9 zile. Este toxică pentru animalele de companie și poate irita pielea.

Feriga spadă (Nephrolepis exaltat)

Filtrează formaldehida și xilena, adaugă umiditate aerului și nu este toxică pentru oameni. Poate provoca tulburări digestive animalelor

Planta păianjen (Chlorophytum comosum)

Absorbe umezeala și poluanții, nu estepentru animale.

Necesită lumină indirectă și udare moderată.

Palmierul Areca (Dypsis lutescens)

Echilibrează umiditatea și filtrează toxinele. Este benefic pentru respirație și piele.

Planta șarpe (Sansevieria trifasciata)

Este eficientă la absorbția umezelii și reducerea mucegaiului. Tolerează lumina scăzută.

Asplenium nidus (Crispy Wave)

Purifică aerul, menține echilibrul umidității și are frunze decorative ondulate.

Aceste plante nu doar înfrumusețează spațiul, ci contribuie și la un aer mai curat, reducând astfel riscul de alergii și probleme respiratorii, potrivit dcmedical.ro.