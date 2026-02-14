8 fructe și legume pe care le poți fertiliza cu apă de orez

Clătirea orezului este o practică zilnică în unele culturi. Deși apa de orez nu este echivalentă cu îngrășământul comercial, cercetările au arătat că ajută legumele să crească mai repede și mai mari. În plus, economisiți apă, în loc să o aruncați în canalizare.

Puteți încerca acest lucru pe plantele de acasă de fiecare dată când gătiți un fel de mâncare cu orez. Apa de orez poate fi folosită la orice plantă care are nevoie de fertilizare.

Însă fertilizarea excesivă poate dăuna unor plante, astfel că este bine să fertilizați în aceeași cantitate cu un îngrășământ organic lichid. De asemenea, folosiți-l cu moderație în interior. Udarea plantelor de apartament cu apă de orez poate cauza probleme de mucegai, furnici și țânțari.

Iată 8 plante pe care le poți fertiliza cu apă de orez:

Salată verde

Denumire botanică: Lactuca sativa

Expunere la soare: Soare direct până la umbră parțială

Tip de sol: Bine drenat, bogat

pH-ul solului: Ușor acid (6,0-6,5)

Dacă visați la legături mari de salată verde, încercați să le oferiți o doză de apă de orez. Nutrienții vor promova o creștere mai mare a rădăcinilor și a frunzelor verzi.

Roșii

Denumire botanică: Solanum lycopersicum

Expunere la soare: Completă

Tip de sol: Bine drenat, bogat

pH-ul solului: Ușor acid spre neutru (6,0-7,0)

Folosiți apă de orez pentru plantele de tomate pentru o creștere mai rapidă, mai multe flori și fructe mai mari. Pentru un aport mai mare de calciu și alți nutrienți, lăsați apa de orez să fermenteze timp de trei zile înainte de a o utiliza.

Ardei

Denumire botanică: Capsicum annuum

Expunere la soare: Completă

Tip de sol: Bine drenat, bogat

pH-ul solului: Ușor acid spre neutru (6,0-7,0)

Apa de orez stimulează, de asemenea, creșterea plantelor de ardei. Veți culege mai mulți ardei pentru salsa, chili și sosuri.

Vânătă

Denumire botanică: Solanum melongena

Expunere la soare: Plină

Tip de sol: Bine drenat, bogat, nisipos sau lut

pH-ul solului: Acid (5,5-6,8)

Fiecare grădină sudică ar trebui să includă vinete, care prosperă în vara și toamna fierbinte și umedă. Dați plantelor apă cu orez pentru o recoltă mai mare.

Bok Choi (varză chinezească)

Denumire botanică: Brassica rapa subsp. chinensis

Expunere la soare: Soare plin până la umbră parțială

Tip de sol: Umed, bine drenat, bogat

pH-ul solului: Ușor acid până la neutru (6,0 până la 7,5)

Promovează bok choi mai mari și mai mult frunziș în grădina ta cu apă cu orez. Cunoscută și sub numele de pak choi, această plantă de sezon rece trebuie să crească repede, astfel încât să nu se îngroașă.

Spanac

Denumire botanică: Spinacia oleracea

Expunere la soare: Soare direct până la umbră parțială

Tip de sol: Bine drenat, bogat, umed

pH-ul solului: Ușor acid (6,5-6,8)

Spanacul este o altă plantă de sezon rece care beneficiază de apa de orez. Plantele de spanac au nevoie de un sol umed și bogat pentru a prospera.

Țelină

Denumire botanică: Apium graveolens

Expunere la soare: Soare din plin

Tip de sol: Umed, bine drenat, bogat

pH-ul solului: Ușor acid spre neutru (6,0 până la 7,0)

Țelina nu este cultivată la fel de des în Sud, deoarece este foarte cald, dar plantarea unei tulpini în grădină este un experiment științific distractiv. Udați-o cu apă de orez pentru a o stimula.

Citrice

Denumire botanică: Citrice

Expunere la soare: Soare din plin

Tip de sol: Umed, bine drenat

pH-ul solului: Acid (5,0-6,0)

Apa de orez poate stimula înflorirea și dimensiunea fructelor la citrice. Dar aveți grijă să nu fertilizați excesiv citricele și nu faceți acest lucru după începutul lunii iulie. Fertilizarea târzie a sezonului poate face citricele mai susceptibile la boli, dăunători și daune provocate de îngheț, potrivit southernliving.com.