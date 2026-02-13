Atenție la mașina de spălat: Câte ture de rufe pe zi pot provoca daune majore?

Acest obicei pune presiune pe motorul și pompa mașinii de spălat, care nu au timp să se răcească între cicluri. Totodată, și tamburul are nevoie de pauze.

Supraîncălzire și uzură prematură

Trebuie să existe pauze lungi între turele de spălare pentru a da timp pieselor să se răcească, altfel există riscul de supraîncălzire.

În caz contrar, apare uzura prematură, dar și mirosuri neplăcute.

De asemenea, unele mașini de spălat se pot bloca dacă sunt supuse mai multor cicluri de spălat într-o singură zi.

Rutină săptămânală

Dacă trebuie să speli mai multe ture de rufe într-o zi trebuie să respecți o pauză între acestea de cel puțin 30-60 de minute pentru a da timp pieselor mecanice să se răcească. Trebuie să lași și ușa deschisă la cuvă pentru aerisire.

Experții recomandă, în general, circa 2-3 spălări pe săptămână pentru familii și o dată pe săptămână în cazul unei singure persoane.

Această rutină protejează atât mașina de spălat de uzură prematură, cât și țesăturile de rupere ori decolorare, potrivit spynews.ro.