Transformă-ți balconul într-o grădină de vis: Topul celor mai rezistente flori de primăvară

Chiar dacă temperaturile din martie și aprilie pot varia, există multe flori de primăvară care rezistă foarte bine în ghiveci, pe balcon, inclusiv la temperaturi mai scăzute pe timpul nopții.

Iată cele mai rezistente flori de primăvară pentru balcon:

Panseluțe

Panseluțele sunt printre cele mai populare flori de primăvară. Rezistă foarte bine la frig, chiar și la temperaturi apropiate de 0 grade. Sunt ușor de întreținut și înfloresc mult timp.

Îngrijire:

au nevoie de lumină;

se udă moderat;

îndepărtează florile uscate pentru a stimula înflorirea.

Primule

Primulele sunt flori de primăvară foarte rezistente și colorate, perfecte pentru jardiniere.

Îngrijire:

preferă semi-umbră;

au nevoie de udare regulată;

nu suportă soarele puternic de prânz.

Zambile

Zambilele sunt foarte parfumate și rezistă bine afară primăvara.

Îngrijire:

lumină multă;

udare moderată;

rezistă la temperaturi scăzute.

Narcise

Narcisele sunt foarte rezistente și revin în fiecare an dacă sunt plantate în ghivece mai mari.

Îngrijire:

multă lumină;

udare moderată;

bulbii pot rămâne în ghiveci pentru anul următor.

Lalele

Lalelele sunt perfecte pentru balcon primăvara, mai ales în jardiniere.

Îngrijire:

soare;

udare moderată;

ferite de vânt puternic.

Sfaturi pentru flori pe balcon primăvara

Alege ghivece cu găuri de scurgere.

Nu uda florile excesiv.

Protejează plantele dacă temperaturile scad sub 0 grade.

Combină mai multe flori în jardiniere pentru un efect spectaculos.

Cele mai rezistente flori de primăvară pentru balcon sunt panseluțele, primulele, zambilele, narcisele și lalelele. Acestea rezistă la frig, sunt ușor de întreținut și îți pot transforma balconul într-o grădină plină de culoare încă din primele luni de primăvară.