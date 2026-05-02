Consum fantomă: Încărcătorul lăsat în priză îți crește factura

Lăsarea încărcătorului conectat la priză toată ziua este o practică foarte răspândită. Dar ascunde costuri și riscuri pe care puțini le iau în calcul, notează elEconomista.

Orice încărcător lăsat în priză fără un dispozitiv conectat generează un consum fantomă. Suma nu este uriașă pe factura lunară, dar la sfârșitul anului poate reprezenta o economie reală. Depinde de un gest simplu: deconectarea.

Situația se complică dacă ai mai multe încărcătoare conectate simultan. O priză multiplă plină de încărcătoare înseamnă un consum fantomă multiplicat.

Al doilea motiv pentru care deconectarea este recomandată este siguranța. Curentul electric care trece continuu printr-un încărcător îl uzează treptat. Încărcătoarele moderne au componente de gestionare inteligentă, dar nu sunt indestructibile.

Dacă un încărcător se încălzește anormal, face zgomot sau prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat. Nu trebuie lăsat conectat la priză.

Încărcătoarele moderne sunt în general sigure și consumă minim când nu sunt folosite. Nu se întâmplă nimic grav dacă le lași conectate ocazional. Totuși, deconectarea rămâne recomandată, mai ales pentru încărcătoarele de putere mare, cum sunt cele pentru biciclete electrice sau tablete.

(sursa: Mediafax)