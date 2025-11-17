Cum să cureți corect mobila mată: sfaturi de la specialiști

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   13:30
Mobilierul mat are nevoie de o atenție specială pentru a-și păstra aspectul îngrijit și a evita deteriorarea.

Specialiștii au câteva soluții care te ajută să îți menții mobla  în stare perfectă cât mai mult timp. 

Cum să întreții mobilia mată

Îndeosebi mobila d e bucătărie are nevoie de o îngrijre atentă. Expeerții recomandă astfel curățarea delicată, folosind cârpe moi din microfibră sau bumbac, umezite cu apă călduță și produse specifice suprafețelor lăcuite. 

Este important să eviți bureții abrazivi, perii din oțel sau detergenții agresivi care pot zgâria și deteriora stratul de lac.

Pentru pete încăpățânate, alcoolul etilic diluat poate fi folosit doar pe mobilierul cu finisaj lucios, evitându-se cel mat deoarece poate lăsa urme.

În cazul murdăriei persistente, se recomandă clătirea riguroasă a suprafeței și uscarea imediată cu o cârpă care să nu lase urme de detergent. Uscarea la aer nu este indicată, potrivit catine.ro.

Finisajul mat, care absoarbe lumina spre deosebire de cel lucios, care o reflectă, oferă suprafețelor un aspect rafinat și uniform, păstrând o culoare consistentă și o textură netedă. 

Aceste recomandări contribuie la păstrarea frumuseții mobilierului pe termen lung, prevenind îngălbenirea și peliculele de murdărie.

