Cum să cureți corect mobila mată: sfaturi de la specialiști

Specialiștii au câteva soluții care te ajută să îți menții mobla în stare perfectă cât mai mult timp.

Cum să întreții mobilia mată

Îndeosebi mobila d e bucătărie are nevoie de o îngrijre atentă. Expeerții recomandă astfel curățarea delicată, folosind cârpe moi din microfibră sau bumbac, umezite cu apă călduță și produse specifice suprafețelor lăcuite.

Este important să eviți bureții abrazivi, perii din oțel sau detergenții agresivi care pot zgâria și deteriora stratul de lac.

Pentru pete încăpățânate, alcoolul etilic diluat poate fi folosit doar pe mobilierul cu finisaj lucios, evitându-se cel mat deoarece poate lăsa urme.

În cazul murdăriei persistente, se recomandă clătirea riguroasă a suprafeței și uscarea imediată cu o cârpă care să nu lase urme de detergent. Uscarea la aer nu este indicată, potrivit catine.ro.

Finisajul mat, care absoarbe lumina spre deosebire de cel lucios, care o reflectă, oferă suprafețelor un aspect rafinat și uniform, păstrând o culoare consistentă și o textură netedă.

Aceste recomandări contribuie la păstrarea frumuseții mobilierului pe termen lung, prevenind îngălbenirea și peliculele de murdărie.