Cum să eviți aburirea ochelarilor în sezonul rece

Fenomenul apare din cauza condensului, atunci când aerul cald și umed din jurul feței intră în contact cu lentilele reci, formând picături fine de apă ce blochează vederea.

Deși mulți recurg la ștergerea rapidă a lentilelor, această soluție oferă doar un efect temporar și poate chiar agrava situația.

Totodată, curățarea și întreținerea corectă a lentilelor sunt esențiale pentru păstrarea stratului protector și evitarea deteriorării acestora.

Soluții simple de prevenire a aburirii ochelarilor

În schimb, experții recomandă folosirea unor metode eficiente și naturale pentru a preveni aburirea ochelarilor, inclusiv spray-uri sau șervețele speciale.

Fii atent la modul în care porți masca de protecție, fularul sau eșarfa deoarece pot influența aburirea lentilelor.

De asemenea, o soluție formată din apă și săpun lichid ori câteva picături de oțet. Freacă lentilele ușor, apoi șterge-le cu un material moale, fără a clăti, potrivit dcmedical.ro.

Materialele din microfibră absorb umezeala de pe lentile și previn acumularea de picături de apă.

Lentilele trebuie încălzite la temperatura camerei așa că, înainte de a ieși afară ține ochelarii în buzunar sau într-un loc mai cald.

Poți alege lentile cu strat anti-aburire. Acestea sunt mai costisitoare dar oferă o soluție de lungă durată.

Când conduci sau stai în încăperi închise, încearcă să îmbunătățești ventilația. Aeruluscat va reduce probabilitatea formării condensului pe lentile.