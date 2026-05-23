Cum desfunzi o chiuvetă în 60 de secunde? Fără bicarbonat de sodiu, oțet și alte complicații

Dacă vă numărați printre cei care folosesc bicarbonatul de sodiu în scurgere, toarnă oțet și speră la o mini-explozie miraculoasă este timpul să vă reîmprospătați strategia casnică. Acest remediu casnic popular sună grozav în teorie, dar în practică... ei bine, dacă ar funcționa, instalatorii ar fi fost de mult fără locuri de muncă.

De ce se înfundă scurgerea?

În fiecare zi trimitem în scurgerile noastre un cocktail de ingrediente care nu au cu adevărat locul acolo: resturi alimentare, grăsime, ulei, detergenți și chiar bucăți mici de origine necunoscută. În timp, aceste particule se acumulează pe pereții interiori ai țevii, unde formează depuneri încăpățânate care reduc încet viteza de scurgere.

Cea mai frecventă cauză a blocajului nu este materia solidă, ci grăsimea care se lipește de interiorul țevii, se întărește și captează alte particule. Odată ce se întâmplă acest lucru, aveți nevoie de ceva care nu va elimina doar grăsimea, ci o va și descompune.

De ce NU bicarbonat de sodiu și oțet?

Probabil ați auzit de legendara combinație de bicarbonat de sodiu și oțet - cea care promite spumămiraculoasă și curățare magică a țevilor. Dar iată o mică problemă: bicarbonatul de sodiu este bazic, iar oțetul acru, ceea ce înseamnă că cele două substanțe interacționează unul cu celălalt și se neutralizează. Rezultă niște spumă, apă și puțină sare. Grăsimea? Rămâne acolo unde este.

Pe lângă toate acestea: o cantitate mare de bicarbonat de sodiu care nu se dizolvă se poate întări în țevi și poate crea un blocaj și mai mare. Pe scurt, această „chimie a casei” este mai mult un spectacol decât o soluție. Oțetul și bicarbonatul de sodiu sunt excelente pentru curățarea suprafețelor și eliminarea mirosurilor, dar când vine vorba de grăsime în țevi, nu!

Soluția care funcționează

Cea mai simplă și eficientă soluție pentru scurgerile înfundate este o combinație de apă fierbinte și detergent de vase. De ce? Pentru că este un detergent special făcut pentru a descompune grăsimile și uleiurile, exact aceleași substanțe care se acumulează în țevi. Apa clocotită acționează ca un catalizator - înmoaie, slăbește și spală.

Iată un proces simplu, dar susținut de experți:

-Fierbeți 0,5 până la 1 litru de apă, în funcție de dimensiunea chiuvetei și a furtunului.

-Adăugați în această apă fierbinte 120 ml (aproximativ jumătate de cană) de detergent de vase.

-Amestecați și lăsați să stea 2-3 minute pentru a activa lichidul.

-Toarnați cu grijă amestecul direct în scurgere, de preferință peste partea cea mai înfundată.

-Așteptați 5-10 minute, astfel încât detergentul să descompună grăsimea, iar apa fierbinte să poată trece prin țeavă.

Repetați procesul după cum este necesar, mai ales dacă blocajul este încăpățânat sau are mai multe straturi.

Această metodă nu este doar rapidă și sigură, ci și blândă cu țevile - fără substanțe chimice dure și fără riscul de a deteriora garniturile sau piesele din plastic.

Cum să preveniți blocajele viitoare?

-O dată pe săptămână, turnați apă fierbinte cu câteva picături de detergent în scurgere.

-Nu vărsați ulei sau grăsime în scurgere. Aceste substanțe se întăresc la răcire și se lipesc de pereții țevii.

-Folosiți o sită pentru chiuvetă, care interceptează particulele mai mari de alimente.

-Clătiți regulat scurgerea cu apă fierbinte după fiecare spălare a vaselor.

Simplu, rapid și fără efecte secundare

Dacă doriți o scurgere care să funcționeze din nou ca un ceas elvețian – fără mirosuri, sunete ciudate și griji inutile – uitați de „experimentele chimice” cu bicarbonat de sodiu și oțet.

Detergentul de vase și apa clocotită sunt noul duo pentru o intervenție rapidă care restabilește fluxul țevilor în câteva minute. Gata cu așteptarea, gata cu facturile costisitoare la instalații sanitare – doar puțină logică, căldură și spumă, potrivit citymagazine.si.