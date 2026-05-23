Cannes 2026: Cineasta rwandeză Marie Clementine Dusabejambo a câștigat cu „Ben'Imana” trofeul Camera d'Or

Trofeul Camera d'Or recompensează cel mai bun lungmetraj de debut proiectat la Cannes în Selecţia Oficială sau în una dintre secţiunile paralele: Semaine de la Critique şi Quinzaine des Cineastes.



Filmul desemnat câştigător în 2026 a fost proiectat în secţiunea Un Certain Regard din Selecţia Oficială.



În 2025, acest trofeu i-a revenit filmului "The President's Cake", regizat de Hasan Hadi.



În acest an, juriul care a atribuit trofeul Camera d'Or a fost prezidat de cineasta canadiană Monia Chokri.



Cea de-a 79-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Prezentatoarea ceremoniei este actriţa franceză Eye Haidara. Juriul competiţiei oficiale este prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, scrie AGERPRES