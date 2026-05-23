Serbia, scena unor proteste istorice: Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva lui Aleksandar Vučić

Manifestația a fost organizată în principal de mișcarea studențească din Serbia, care a reușit să mobilizeze participanți din mai multe orașe ale țării. Coloane de mașini și grupuri de protestatari au ajuns în capitală încă din cursul zilei, mulți purtând pancarte și mesaje cu sloganul „Studenții câștigă”, notează Associated Press.

Protestele au la bază un val mai larg de nemulțumiri anti-corupție declanșat după tragedia din noiembrie 2024, când prăbușirea unei gări din nordul țării a provocat moartea a 16 persoane. Evenimentul a dus anterior la demisia premierului Miloš Vučević, dar nemulțumirea publică a continuat să crească.

Participanții cer alegeri anticipate și respectarea statului de drept, acuzând guvernul de corupție și abuz de putere. „Un stat în care legea nu este aplicată devine o organizație de tip mafiot”, a declarat procurorul Bojana Savović în fața mulțimii.

De cealaltă parte, autoritățile au minimalizat amploarea manifestației. Președinta parlamentului Ana Brnabić a susținut că protestul „nu aduce nimic nou”, în timp ce poliția a estimat participarea la aproximativ 34.300 de persoane.

Tensiunile politice rămân ridicate în Serbia, în contextul în care guvernul Vučić este acuzat de deriva democratică, iar criticii săi sunt etichetați frecvent drept „agenți străini”. Țara, aflată oficial pe drumul aderării la Uniunea Europeană, riscă pierderi semnificative din fonduri europene dacă deteriorarea statului de drept continuă.

Deși protestul de la Belgrad s-a desfășurat pașnic, există temeri privind posibile confruntări în contextul mobilizării susținătorilor președintelui, care au organizat la rândul lor adunări separate în capitală.

(sursa: Mediafax)