Curățenia de Paște: Geamuri sclipitoare, ca la hotel, la tine acasă

Geamurile perfect curate, fără dâre sau pete, par uneori imposibil de obținut acasă. De multe ori, chiar dacă folosești soluții scumpe și lavete speciale, urmele rămân vizibile, mai ales în lumină. Hotelurile, însă, au un truc simplu și ieftin care face geamurile să arate impecabil.

Trucul folosit de hoteluri pentru geamuri fără urme

Secretul nu este neapărat soluția de curățare, ci modul în care ștergi geamul. În hoteluri, personalul de curățenie folosește o metodă profesională:

Pe interior, geamul se șterge pe orizontală

Pe exterior, geamul se șterge pe verticală

Astfel, dacă rămân urme, vei ști imediat pe ce parte a geamului sunt și le poți șterge rapid. În plus, această metodă previne apariția dungilor vizibile.

Soluția ieftină care curăță mai bine decât produsele din comerț

Hotelurile folosesc adesea o soluție simplă, făcută în casă:

Rețetă soluție pentru geamuri:

500 ml apă caldă

2 linguri oțet alb

1 lingură alcool sanitar sau spirt

1 picătură detergent de vase

Pulverizează pe geam, apoi șterge cu o lavetă din microfibră sau cu racletă.

Trucuri importante ca să nu rămână urme

Pentru geamuri perfecte, ține cont de aceste reguli:

Nu spăla geamurile când bate soarele direct pe ele – soluția se usucă prea repede și rămân urme.

Folosește lavete din microfibră, nu prosoape de hârtie.

La final, șterge geamul cu racletă de sus în jos.

Pentru luciu, șterge la final cu hârtie de ziar – este un truc vechi, dar foarte eficient.

Spală ramele geamurilor înainte de sticlă.

Greșeala pe care o fac aproape toți

Cea mai frecventă greșeală este folosirea unei cantități prea mari de soluție. Geamul trebuie să fie ușor umed, nu ud. Prea mult lichid lasă urme.

Cât de des trebuie spălate geamurile

Hotelurile spală geamurile o dată la 2–4 săptămâni, pentru ca murdăria să nu se depună în strat gros. Acasă, este suficient să speli geamurile o dată la 1–2 luni, dar ramele ar trebui șterse mai des.