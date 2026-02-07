Feng Shui: Cum să-ți protejezi casa de energia negativă

Astfel că îmbrățișările, strângerile de mână sau chiar invitarea prietenilor la tine acasă pot provoca un transfer de energie, inclusiv negativă, și pot influența sănătatea locatarilor, potrivit spynews.ro.

Chiar dacă sunt persoane apropiate, contactul fizic poate transmite emoții și energii care nu ne aparțin, afectând astfel echilibrul energetic al corpului și al casei, după cum explică practicienii Feng Shui.

Cum echilibrezi energia casei după plecarea musafirilor

Pentru a contracara efectele transferului de energie, experții recomandă anumite plante și ritualuri.

Moxibustia este utilizată pentru stimularea circulației energiei în corp, în timp ce Palo Santo, tămâia, salvia sau sarea sunt recomandate pentru curățarea energetică a locuinței după plecarea musafirilr.

De asemenea, există plante considerate protecții naturale împotriva energiilor negative, care pot fi plasate la intrarea în casă: feriga, aloe vera, lavanda, limba soacrei, gerbera, busuiocul sau crinul păcii.

Cristalele, precum cuarțul și ametistul, sunt folosite pentru menținerea unui flux pozitiv de energie.

Obiecte cu energie negativă

Pe lângă contactul fizic, specialiștii Feng Shui recomandă să eviți acumularea obiectelor care pot bloca energia pozitivă:

obiecte vechi, sparte sau nefolosite

plante uscate sau artificiale prăfuite

ceasuri și electrocasnice defecte

haine vechi sau rupte

oglinzi ciobite

hârtii, reviste sau documente vechi

pantofi uzați

tablouri sau imagini care transmit violență

amintiri dureroase

Totodată, dezordinea din locuință favorizează energia negativă. Păstrarea unui spațiu curat și ordonat contribuie la echilibrul mental și emoțional al celor care trăiesc în casă.