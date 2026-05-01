Ai folosit greșit mașina de spălat vase până acum și ți-ai crescut factura la curent

Mulți oameni cred că programul rapid este cel mai economic, însă realitatea este exact invers.

De ce programul rapid consumă mai mult

Deși pare logic că un ciclu mai scurt înseamnă consum mai mic, programul rapid funcționează diferit:

folosește mai multă apă

crește temperatura pentru a compensa timpul scurt

consumă mai multă energie electrică

Cu alte cuvinte, economisești timp, dar plătești mai mult la finalul lunii.

Programul ECO, alegerea corectă

Specialiștii recomandă folosirea programului ECO, chiar dacă durează mai mult (2-3 ore). Acesta:

funcționează la temperaturi mai scăzute

optimizează consumul de apă

reduce semnificativ consumul de energie

Programul rapid ar trebui folosit doar în situații de urgență, când ai nevoie de vase curate într-un timp foarte scurt.

Cum să folosești corect mașina de spălat vase

Pentru a economisi și mai mult, contează și modul în care încarci aparatul:

Nu clăti vasele înainte, dar îndepărtează resturile mari de mâncare Așază vasele astfel încât apa să poată circula liber Pune farfuriile vertical și fără să se atingă Așază paharele și oalele cu gura în jos Tacâmurile trebuie puse în coș, cu mânerul în jos



O alegere aparent banală, precum programul de spălare, poate avea un impact real asupra facturii tale. Dacă vrei să economisești energie și bani, renunță la programul rapid și folosește modul ECO. În timp, diferența se va vedea clar în costuri.