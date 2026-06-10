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Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    10 Iun 2026   •   14:57
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Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate
Victor Stroe/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm), frecvente descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică pentru mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 15:30 până la : 10-06-2026 ora 16:30

In zona : Județul Brăila: Stăncuța, Mărașu, Berteștii de Jos, Frecăței;
Județul Ialomiţa: Fetești, Făcăeni, Bordușani, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiței, Vlădeni, Movila, Stelnica, Giurgeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină (1...2 cm), intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)

 

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 10-06-2026 ora 15:15 până la : 10-06-2026 ora 16:30

In zona : Județul Constanta: Hârșova, Ciobanu, Ghindărești, Topalu, Saraiu, Horia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55...60 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 15:10 până la : 10-06-2026 ora 16:30

In zona : Județul Hunedoara ;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45-50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 14:45 până la : 10-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Brăila: Însurăței, Tufești, Chișcani, Victoria, Stăncuța, Gropeni, Mărașu, Berteștii de Jos, Unirea, Frecăței;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină (1...2 cm), intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 14:35 până la : 10-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Mureş: Ibănești, Lunca Bradului, Răstolița, Stânceni;
Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Remetea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 14:35 până la : 10-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Constanta: Hârșova, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Cuza Voda, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 14:30 până la : 10-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Ialomiţa: Făcăeni, Bordușani, Stelnica;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...25 l/mp, descărcări electrice, grindină (1...2 cm), intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 10-06-2026 ora 14:05 până la : 10-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Constanta: Cogealac, Mihai Viteazu, Istria, Pantelimon, Fântânele;
Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Beidaud;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55...70 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-06-2026 ora 13:25 până la : 10-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Covasna: Brețcu, Ojdula, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;
Județul Harghita: Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mihăileni;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)

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Subiecte în articol: ploi torenţiale vijelii
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