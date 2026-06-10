Mesaj dur de la Palatul Cotroceni! Nicușor Dan critică jocurile politice și cere responsabilitate: „Unii politicieni se gândesc doar la alegeri!”

Nicușor Dan, apel către partide după desemnarea premierului: „Românii vor guvernare, iar guvernarea înseamnă responsabilitate”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, de la Palatul Cotroceni, un mesaj adresat partidelor politice, în contextul procesului de formare a noului Executiv. Șeful statului a făcut apel la responsabilitate și la depășirea disputelor politice, subliniind că interesul național trebuie să primeze într-un moment important pentru România.

Potrivit președintelui, desemnarea unui prim-ministru reprezintă doar primul pas, iar succesul viitoarei guvernări depinde de capacitatea formațiunilor politice de a colabora și de a pune pe primul plan nevoile cetățenilor.

Nicușor Dan: „Interesul țării trebuie să aibă întâietate”

În declarația susținută la Palatul Cotroceni, președintele a explicat că a ales o persoană capabilă să poarte dialog cu toate forțele politice, după ce a constatat lipsa comunicării dintre partide.

„În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului.

Fac apel la responsabilitatea partidelor politice la acest moment, trebuie sa aibă întâietate interesul țării.

Am constatat că partidele nu mai discută între ele, așa că am ales cea mai potrivită persoană pentru a discuta și cu unii, și cu alții.”

Critici la adresa politicienilor preocupați de calcule electorale

Nicușor Dan a criticat și tendința unor lideri politici de a se concentra mai mult pe viitoarele alegeri decât pe actul de guvernare. Președintele a afirmat că cetățenii așteaptă soluții concrete și stabilitate, nu dispute politice fără rezultat.

„Unii politicieni fac doar să calculeze alegeri viitoare. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare, iar guvernarea înseamnă responsabilitate.”