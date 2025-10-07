Ghid pentru lucrările esențiale de toamnă în gospodărie. Cum protejăm casa și curtea înainte de venirea iernii

Lunile de dinaintea iernii sunt potrivite pentru a efectua o serie de lucrări de întreținere care, deși par simple, au un rol major în protejarea locuinței și a anexelor de efectele frigului, umezelii și zăpezii. Ignorarea acestor aspecte poate duce la degradări costisitoare în primăvară. O planificare bună a acestor activități ajută la conservarea valorii proprietății și la prevenirea unor cheltuieli neașteptate.

Curățarea și verificarea acoperișului și a sistemului pluvial

Unul dintre cele mai expuse elemente ale unei case pe timpul iernii este acoperișul. Frunzele, crengile și alte resturi vegetale acumulate în jgheaburi și burlane pot bloca scurgerea apei. Odată cu venirea înghețului, apa stagnantă se transformă în gheață, care poate deforma sau chiar fisura jgheaburile.

Mai mult, blocajele pot duce la infiltrarea apei sub acoperiș sau pe lângă pereții casei, afectând fundația și favorizând apariția igrasiei. Este recomandată o curățare atentă a întregului sistem pluvial și o inspecție vizuală a acoperișului pentru a identifica și înlocui eventualele țigle sparte sau deplasate.

Igienizarea curții și a suprafețelor exterioare

Aspectul estetic este doar unul dintre motivele pentru care curățenia de toamnă este necesară. Frunzele umede lăsate pe aleile din beton sau pe terasele de lemn pot crea un strat periculos de alunecos și pot păta permanent suprafețele. De asemenea, mușchiul și algele dezvoltate în zonele umbrite trebuie eliminate.

Pentru îndepărtarea eficientă a acestor depuneri, simpla măturare nu este de ajuns. Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune este cea mai rapidă metodă, iar folosirea unor pistoale de inalta presiune cu duze reglabile permite adaptarea jetului la diverse suprafețe, de la beton rezistent la lemnul mai sensibil al mobilierului de grădină, care trebuie și el curățat înainte de a fi depozitat.

Protejarea plantelor și pregătirea grădinii pentru îngheț

Grădina de legume și cea de flori necesită o atenție specială pentru a trece cu bine peste iarnă. Acum este momentul pentru a strânge ultimele recolte, a curăța terenul de resturile vegetale și a efectua o arătură de toamnă, care va afâna solul și îl va pregăti pentru culturile de primăvară.

Plantele perene sensibile la frig, precum trandafirii sau anumiți arbuști ornamentali, trebuie protejate prin mușuroire la bază sau prin învelirea cu materiale speciale. Tot acum este perioada optimă pentru plantarea bulbilor de flori care vor înflori primăvara devreme, precum lalelele, zambilele sau narcisele.

Verificarea tâmplăriei și a punctelor de izolație

Eficiența energetică a locuinței este un subiect de interes major, mai ales în pragul sezonului rece. O mare parte din căldură se poate pierde prin zonele neetanșe ale ferestrelor și ușilor. Este indicată o verificare a tuturor garniturilor și înlocuirea celor uzate. De asemenea, inspectează exteriorul casei pentru a depista eventualele fisuri din tencuială sau din jurul fundației și sigilează-le cu materiale adecvate. Un alt punct important este protejarea conductelor de apă exterioare sau a celor care trec prin spații neîncălzite, prin izolarea lor cu manșoane speciale, pentru a preveni înghețarea și spargerea acestora.

Efectuarea acestor lucrări de toamnă nu trebuie privită ca o corvoadă, ci ca o investiție directă în siguranța și confortul familiei pe parcursul iernii. O gospodărie bine pregătită este o dovadă de chibzuință și o garanție a faptului că primăvara nu va aduce cu sine costuri neprevăzute pentru reparații.

Sursă foto: Pexels