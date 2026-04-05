Cum îți împrospătezi perdelele fără să le speli. Trucuri simple care elimină mirosurile și praful

Din fericire, există câteva metode simple prin care le poți împrospăta fără să le dai jos și fără să le bagi în mașina de spălat.
1. Aspiră perdelele
Cel mai simplu mod de a împrospăta perdelele este aspirarea lor. Folosește capătul special pentru textile și aspiră ușor perdelele de sus în jos.
Acest lucru îndepărtează praful, părul de animale și alte particule care dau un miros neplăcut.
Este recomandat să faci asta o dată la 1-2 săptămâni.
2. Spray de împrospătare făcut în casă
Poți face un spray natural care elimină mirosurile și lasă perdelele parfumate.
Ai nevoie de:
500 ml apă
1 lingură bicarbonat de sodiu
1 lingură alcool sanitar sau oțet
câteva picături de ulei esențial (lămâie, lavandă, mentă)
Amestecă ingredientele într-un pulverizator și pulverizează ușor pe perdele de la distanță. Nu le uda foarte tare, doar cât să se împrospăteze.
3. Aburul – cel mai eficient truc
Dacă ai fier de călcat cu abur sau aparat de curățat cu abur, folosește-l direct pe perdele. Aburul:
- omoară bacteriile
- elimină mirosurile
- scoate cutele
- împrospătează materialul
Este una dintre cele mai eficiente metode.
4. Aerisește bine casa
Un truc foarte simplu: deschide larg geamurile dimineața și lasă aerul să circule 20–30 de minute. Aerul proaspăt scoate mirosurile din perdele.
5. Bicarbonat de sodiu pentru mirosuri
Dacă perdelele miros urât:
pune bicarbonat de sodiu într-un bol
lasă-l pe pervaz, lângă perdea, peste noapte
Bicarbonatul absoarbe mirosurile din material.
Cât de des trebuie împrospătate perdelele
Aspirare: o dată la 1-2 săptămâni
Spray de împrospătare: o dată pe săptămână
Abur: o dată pe lună
Spălare: la 3-6 luni
Folosind aceste trucuri, perdelele vor mirosi mereu proaspăt și vor arăta curate, fără să fie nevoie să le speli des.