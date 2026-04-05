Cum îți împrospătezi perdelele fără să le speli. Trucuri simple care elimină mirosurile și praful

Din fericire, există câteva metode simple prin care le poți împrospăta fără să le dai jos și fără să le bagi în mașina de spălat.

1. Aspiră perdelele

Cel mai simplu mod de a împrospăta perdelele este aspirarea lor. Folosește capătul special pentru textile și aspiră ușor perdelele de sus în jos.

Acest lucru îndepărtează praful, părul de animale și alte particule care dau un miros neplăcut.

Este recomandat să faci asta o dată la 1-2 săptămâni.

2. Spray de împrospătare făcut în casă

Poți face un spray natural care elimină mirosurile și lasă perdelele parfumate.

Ai nevoie de:

500 ml apă

1 lingură bicarbonat de sodiu

1 lingură alcool sanitar sau oțet

câteva picături de ulei esențial (lămâie, lavandă, mentă)

Amestecă ingredientele într-un pulverizator și pulverizează ușor pe perdele de la distanță. Nu le uda foarte tare, doar cât să se împrospăteze.

3. Aburul – cel mai eficient truc

Dacă ai fier de călcat cu abur sau aparat de curățat cu abur, folosește-l direct pe perdele. Aburul:

omoară bacteriile

elimină mirosurile

scoate cutele

împrospătează materialul

Este una dintre cele mai eficiente metode.

4. Aerisește bine casa

Un truc foarte simplu: deschide larg geamurile dimineața și lasă aerul să circule 20–30 de minute. Aerul proaspăt scoate mirosurile din perdele.

5. Bicarbonat de sodiu pentru mirosuri

Dacă perdelele miros urât:

pune bicarbonat de sodiu într-un bol

lasă-l pe pervaz, lângă perdea, peste noapte

Bicarbonatul absoarbe mirosurile din material.

Cât de des trebuie împrospătate perdelele

Aspirare: o dată la 1-2 săptămâni

Spray de împrospătare: o dată pe săptămână

Abur: o dată pe lună

Spălare: la 3-6 luni

Folosind aceste trucuri, perdelele vor mirosi mereu proaspăt și vor arăta curate, fără să fie nevoie să le speli des.