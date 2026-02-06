Studiu: Unde se ascunde mucegaiul toxic din casă și cum îți distruge plămânii

Echipa de cercetare a urmărit copii timp de trei decenii în cadrul proiectului „Copiii anilor '90". La zece ani după expunerea la vârsta de 15 ani, participanții aveau funcția pulmonară redusă cu 5%, scrie Daily Mail.

Viața în locuințe cu mucegai provoacă o serie de probleme de sănătate. Printre acestea se numără infecții respiratorii precum aspergiloza, astmul și alergiile. Mucegaiul, o ciupercă microscopică, eliberează în atmosferă mii de particule toxice. Acestea provoacă afecțiunile respiratorii. Semnele care indică afectarea de mucegai includ tuse prelungită și respirație șuierătoare. Alte simptome sunt senzația de lipsă de aer și agravarea astmului.

Mucegaiul poate apărea pe pereți, sub podele sau în interiorul aparatelor electrocasnice. Aparatele de bucătărie precum mașinile de spălat vase, frigiderele și cuptoarele cu microunde sunt zone propice. Umiditatea constantă și expunerea la apă favorizează dezvoltarea mucegaiului. Chiuvetele din baie, mansardele, subsolurile și podelele din lemn nu sunt ferite. De obicei, mucegaiul începe să se dezvolte în doar una sau două zile. Pot trece săptămâni sau luni până apar semne evidente precum mirosuri și pete vizibile.

Dr. Raquel Granell, autoarea studiului, a oferit sfaturi pentru prevenirea mucegaiului. Orice mucegai pe care îl puteți mirosi este grav. Cel mai bun mod de prevenire este ventilația. Deschideți ferestrele, în special în bucătărie și baie. Evitați uscarea hainelor în interior. Dacă nu este posibil, lăsați spațiu între haine. Folosiți o zonă caldă și ventilată. Utilizați un dezumidificator. Aparatele trebuie inspectate și uscate în mod regulat. Umiditatea persistentă poate determina răspândirea mucegaiului în alte zone.

Sporii de mucegai provoacă reacții alergice severe la aproximativ 5-10% din populație. Acestea duc la congestie, dureri în gât, tuse sau respirație șuierătoare. Alte efecte includ arsuri la ochi și erupții cutanate. Unele tipuri de mucegai sunt mai periculoase decât altele.

Cercetătorii au documentat cazuri în care mucegaiul a provocat probleme grave de sănătate. Toxinele produse de mucegai au fost asociate cu leziuni ale organelor.

(sursa: Mediafax)